Tres hombres buscados por muerte de niña cuando balearon al padre

La Policía identificó a tres sujetos que participaron de la balacera en la que murió una niña de tres años cuando éstos intentaron asesinar al padre que tiene antecedentes por tráfico de drogas.

La Policía tiene identificados a quienes atacaron a una pareja y mataron a su hija de tres años, así como también a un tercero que habría seguido y entregado al hombre baleado.

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Fuentes de la investigación dijeron a El País que el ataque está vinculado a "líos de polleras" entre narcotraficantes y al tráfico de drogas. Hace pocos días el padre de la niña muerta "molió a palos", dijo el informante, a uno de los autores del atentado que tiene antecedentes por rapiña y éste le habría jurado venganza.

Sobre las 16:20 horas de ayer en la zona de Juan Rosas y Guenoas (Cerrito de la Victoria), una niña de 3 años, su padre de 22 años y su madre, de 27, viajaban en una moto blanca cuando fueron alcanzadas por dos desconocidos en un vehículo similar pero de color negro, informó la Jefatura.

El hombre que viajaba de acompañante disparó varias veces contra ellas, para luego alejarse por la calle Guenoas, con dirección a General Flores.

El hombre y la niña sufrieron heridas por los impactos de bala y fueron trasladados a centros asistenciales en automóviles particulares que en ese momento estaban en la zona. La niña murió a causa de una "herida de bala en región frontal".

El padre, internado en un C.T.I. con “herida de bala en hemitórax”, registra antecedentes penales por tenencia de estupefacientes no para consumo y estafa.

En la moto se constataron dos orificios de bala.Trabajó en el lugar Policía Científica, URPM, la Seccional 12da. y el área de investigaciones de la Zona III, así como la jueza Fanny Canessa, de la sede penal de 6to. Turno.



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