Tres heridos de bala y uno de arma blanca en distintas zonas de la capital

En Tres Ombúes un hombre acuchilló a otro, mientras dos jóvenes fueron baleados en Parque Rodó y un menor recibió un disparo en Cerro Norte.

Parque Rodó

El pasado domingo, dos jóvenes resultaron heridos de bala en la zona de Las Canteras, luego de que un motociclista llegara al lugar y efectuara cuatro disparos hacia ellos.

Un adolescente de 14 años presentó una "herida de arma de fuego en muslo derecho, orificio con entrada, sin salida", mientras que el otro joven, de 18 años de edad, recibió dos balazos, uno en la nalga izquierda, con orificio sólo de entrada y el otro debajo de la pantorrilla, con orificio de entrada y salida.

Personal de la Seccional 14ª trabaja para esclarecer los motivos y circunstancias del hecho.

Tres Ombúes

Un hombre de 31 años se dirigía a un kiosco del barrio cuando fue interceptado por otro, quien lo hirió con un arma blanca en el hemitórax derecho.

El atacante resultó ser un hombre de 28 años que registraba ocho antecedentes penales, el último de ellos en octubre de 2014 por el delito de rapiña.

El hombre fue detenido por la Policía y entregado a la Justicia, donde se dispuso su procesamiento como autor responsable de un delito de lesiones graves agravado.

Cerro Norte

En la madrugada de este lunes, una mujer se acercó a un móvil policial que circulaba por la calle Haití, próximo al cruce con Puerto Rico, para denunciar que un amigo suyo se encontraba herido.

Los oficiales acuden al lugar y encuentran a un joven de 16 años herido de bala. Trasladado a un centro asistencial, se diagnostica que el menor presentaba una "herida de arma de fuego en tórax, lado izquierdo, con entrada y sin salida".

Testigos del hecho contaron que dos hombres a bordo de una moto intentaron rapiñar al joven a punta de pistola, quien resultó herido.

Personal policial de la Comisaría 24ª trabaja en el caso.

Montevideo