Tres encapuchados robaron anoche en un comercio de Pocitos

En la noche de ayer tres hombres con el rostro cubierto y armas de fuego llegaron a un comercio ubicado en las calle Simón Bolívar y avenida Brasil, y amenazaron a los empleados. Lograron llevarse el dinero de la caja registradora y escaparon.

Sobre las 21 horas de ayer domingo, tres hombres encapuchados y armados llegaron a un local comercial ubicado en las calles avenida Brasil y Simón Bolívar, en la zona de Pocitos.

Los delincuentes, que tenían el rostro cubierto, amenazaron a los empleados y saltaron hacia atrás del mostrador.

Una vez allí rompieron la caja registradora para tomar el dinero de la recaudación y también lograron robarse objetos varios.

Según informó la Jefatura e Policía de Montevideo, los rapiñeros escaparon inmediatamente por la calle Simón Bolívar hacia Rivera.

El caso es investigado y la Policía procura identificar a los delincuentes.

Rapiñaron un ómnibus al llegar a la terminal.

Ayer de noche, un ómnibus con destino a Santa Catalina ingresó a la terminal del barrio Casabó.

Los pasajeros que llevaba a bordo descendieron, y cuando ya no quedaba nadie subió un hombre por la puerta delantera, de tapado largo y con el rostro cubierto por una capucha.

El delincuente sacó un arma y apuntó al trabajador, exigiéndole el dinero de la recaudación. Una vez que lo obtuvo, escapó.

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