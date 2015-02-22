Tres encapuchados redujeron al sereno y robaron barraca en Manga

Los hombres ingresaron a la barraca pasada la medianoche del viernes con sus rostros cubiertos y con armas. Amenazaron al sereno, le ataron las manos con precintos y revisaron el lugar, robando dinero en efectivo de las oficinas.

Tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron sobre las 00:30 horas del sábado a una barraca ubicada en avenida Pedro de Mendoza y Carlos López, en la zona de Manga.

Allí se encontraba el sereno, a quien redujeron y le ataron las manos con precintos. Los delincuentes revisaron entonces el lugar y lograron robar dinero en efectivo que había en la oficina de la barraca.

Uno de los delincuentes oficiaba de "campana" en la entrada del negocio.

Luego de que escaparan con del dinero, el sereno pudo desatarse por sus propios medios, sin haber resultado lesionado, y llamó al servicio de emergencia 911. La Policía busca a los autores del robo.

Asalto en pizzería de Peñarol.

Una pizzería fue asaltada esta madrugada por un desconocido armado. El delincuente rompió un vidrio para poder ingresar al local, ubicado en Bulevar Aparicio Saravia y Shakespeare, en la zona de Peñarol.

La dueña de la pizerría dijo a la Policía que atiende al público a puertas cerradas, pero el hombre llegó sobre las 02:30 horas y le pidió que le abriera. Inmediatamente rompió el vidrio de la puerta y entró al local.

Amenazó a la mujer y a un empleado con un arma y le exigió el dinero de la caja. Cuando obtuvo el mismo escapó a pie.

inseguridad