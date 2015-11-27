Tres detenidos por incidentes en la zona de la escuela de Cerro Norte

La Policía reforzó su presencia en la zona de laescuela N° 271 y además anunció que tendrá agentes en el centro educativo. El lunes los niños vuelven a tener clases allí.

El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, dijo que hay tres personas detenidas en relación a los incidentes que desencadenaron en la suspensión de las clases, desde el martes y hasta hoy, en la escuela N° 271 de Cerro Norte.

Ese día, como informara El País, sobre el mediodía del martes hubo tiroteos en la zona, y por la seguridad de los niños se suspendieron las clases.

Layera dijo hoy a Subrayado que hay tres detenidos relacionados a los incidentes. Y confirmó que colocaron "más efectivos sobre la zona a los efectos de garantizar el desarrollo normal”.

Además, dijo que van a "colocar policías en la escuela de forma permanente a los efectos de darle mayor tranquilidad al sistema educativo”.

Tras una reunión entre los padres, docentes y autoridades de Primaria, se llegó a un acuerdo y los niños retomarán las clases el lunes en la escuela.

Mario Layera

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