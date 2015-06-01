Tres detenidos por explotación sexual

Dos hombres y una mujer fueron procesados en Colonia por estar presuntamente involucrados en delitos de explotación sexual de menores, trata de personas y comercio de estupefacientes.

Los nuevos procesamientos resueltos por la jueza de Carmelo de 1er. Turno, Alejandra Facal, surgen de avances en las investigaciones y pruebas de un expediente en el que el 31 de marzo de 2014, se dispuso el enjuiciamiento y prisión de D.F.A.P. por la presunta comisión de un delito de homicidio especialmente agravado y un delito de tráfico de estupefacientes, y los procesamientos de sus cómplices en venta de drogas. La indagatoria policial y judicial determinó que en el local de un club de fútbol de Carmelo funcionaba un prostíbulo que no contaba con la habilitación sanitaria ni se ejercían controles sobre las jóvenes que allí trabajaban.

Dos de los procesados obtenían un beneficio económico de la venta de bebidas y del ejercicio del meretricio realizado por adolescentes, tanto adentro como afuera del local. Con un horario establecido y sanciones previstas cuando este no se cumplía, las jóvenes debían hacerse pagar tragos por los clientes para ganar pulseras.

El beneficio era compartido por ellas y los dos procesados en distintos porcentajes. En una cuadernola se registraban los "pases" a las habitaciones, que eran siempre cobrados con anticipación por ambos implicados.

Regenteaban un prostíbulo con menores en Carmelo