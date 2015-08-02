Tres brasileños procesados por clonar tarjetas de cajeros automáticos

Los hombres colocaban dispositivos en diferentes cajeros de Montevideo y lograban obtener el PIN, para luego clonar la tarjeta y retirar dinero.

Los tres son ciudadanos brasileños y clonaban tarjetas de cajeros automáticos colocando un dispositivo que les proporcionaba información de la cuenta cada vez que una persona introducía la tarjeta.

Según informa Subrayado, los hombres grababan con una cámara el PIN que digitaba el usuario, luego clonaban la tarjeta y extraían dinero.

La investigación comenzó a raíz de denuncias recibidas de diferentes bancos. Se detuvo a cinco personas, parientes entre sí y todos brasileños. Dos de ellos fueron dejados en libertad, mientras el resto fue procesado: uno sin prisión y los otros dos con prisión.

La Policía incautó los dispositivos utilizados por los hombres en los cajeros y también dinero, celulares y varias tarjetas clonadas.

Los estafadores estaban desde mediados de julio en Uruguay y realizaron la maniobra en cajeros de Malvín, Punta Gorda, La Unión, Centro y Pocitos, según señala Subrayado.

Cambios permiten embargo genérico de cuentas, pero sueldos son inembargables. M.I.Hiriart

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