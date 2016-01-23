Tres a prisión por homicidio en Rivera

Tres personas fueron enviadas ayer a prisión por el homicidio en Rivera de un joven de 23 años que fue hallado en una cañada y estaba desaparecido desde el pasado sábado.

Los sujetos admitieron el crimen ante la Justicia. Señalaron que discutieron con el joven y lo ahorcaron. Luego, dispusieron del cuerpo en la cañada. La víctima es Héctor Leonardo Lemos Tapia. El cuerpo estaba a pocos metros de Avenida Oribe, continuación urbana de Ruta 5, detrás de un matorral. El jueves la Dirección de Investigaciones detuvo y puso a disposición de la Justicia a 6 personas, quienes recuperaron la libertad en calidad de emplazados, al no existir evidencias sobre su implicancia en la desaparición del joven. Minutos después que los detenidos recuperaron la libertad, los investigadores encontraron el cuerpo, razón por la cual, la jueza dispuso la detención de tres de ellos en calidad de indagados. Horas después, durante el interrogatorio, admitieron haber cometido el asesinato.

En el marco de la investigación, en horas de la mañana del viernes la policía había incautado un freezer que podría haber sido utilizado para trasladar al joven, tras haber sido asesinado.

Encuentran cuerpo de joven en Rivera. Foto: Freddy Fernández

ahorcaron a un joven