Tras asesinato, sindicatos exigen pericias psicológicas para los policías

En el Sindicato de Policías del Uruguay se afirma que se necesitan estas pericias para ver si el efectivo está apto para portar un arma. "No nos olvidemos que la tarea policial es estresante, lidiando con homicidas, sometido a la presión del dolor ajeno", dijo su presidente.

Los sindicatos policiales reclaman por la falta de pericias psicológicas periódicas para los efectivos policiales. Este reclamo se vuelve a formular hoy luego que un policía asesinara de varios disparos a su exmujer en una plaza pública de la ciudad de Minas.

Según informó Telenoche en base a fuentes del Ministerio del Interior, actualmente no están instrumentado controles periódicos y lo que sí existe es una unidad en el Hospital Policial que asiste a los uniformados que sufren una depresión u otros problemas.

Pero para el presidente del Sindicato de Policías del Uruguay (Sinpolur), Raúl Lugli, la unidad no funciona correctamente. "Lo único que se hace es desarmar al policía, enviarlo a un tratamiento y dejarlo sin trabajo. En vez de ayudarlo empeora la situación".

Esta carencia será planteada en el próximo Congreso Nacional y agregada en la plataforma.

Las pericias que reclaman se hagan apuntan también a determinar si están aptos para portar armas.

“No nos olvidemos que la tarea del policía es más que estresante. Se está lidiando con homicidas, sometido a la presión del dolor ajeno. Y eso a cualquier ser humano afecta. Queremos que los policías tengan atención necesaria para que puedan desarrollar su tarea de la mejor manera, como se merece la sociedad”, finalizó Lugli.



Policía. Foto: Archivo de El País

PROPUESTA SERÁ PRESENTADA EN PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL