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El País Información

Transportistas de bebidas denuncian rapiñas y harán paro parcial el jueves

17/03/2015, 19:31
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Richard Read. Foto: Francisco Flores
RICHARD READ, REFERENTE DE LA CORRIENTE SINDICAL ARTICULACION, FCA. NACIONAL DE CERVEZA, FOTO FLORES, ND 20100917 - FRANCISCO FLORES / DIARIO EL PAIS
FRANCISCO FLORES / DIARIO EL PAI

El gremio también realizará una concentración. Reclaman contra la gran cantidad de rapiñas que vienen sufriendo los trabajadores del sector, anunció Richard Read.

El dirigente del Pit-Cnt y secretario de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read anunció que el próximo jueves habrá un paro parcial y una concentración del gremio de transportistas de bebidas, debido a la gran cantidad de rapiñas que vienen sufriendo los trabajadores del sector.

Hoy un camión de Coca Cola fue asaltado en Camino Carrasco y Munar, en tanto un guardia evitó una rapiña contra un camión de Pilsen en la zona de la Quinta de Batlle, en la avenida José Belloni.

Según el dirigente gremial, entre febrero y lo que va de marzo hubo más de 20 rapiñas contra transportistas de la bebida. “En todos los casos se utilizaron armas de fuego”, puntualizó Read.

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Richard Read. Foto: Francisco Flores

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