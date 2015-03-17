Transportistas de bebidas denuncian rapiñas y harán paro parcial el jueves
El gremio también realizará una concentración. Reclaman contra la gran cantidad de rapiñas que vienen sufriendo los trabajadores del sector, anunció Richard Read.
El dirigente del Pit-Cnt y secretario de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Richard Read anunció que el próximo jueves habrá un paro parcial y una concentración del gremio de transportistas de bebidas, debido a la gran cantidad de rapiñas que vienen sufriendo los trabajadores del sector.
Hoy un camión de Coca Cola fue asaltado en Camino Carrasco y Munar, en tanto un guardia evitó una rapiña contra un camión de Pilsen en la zona de la Quinta de Batlle, en la avenida José Belloni.
Según el dirigente gremial, entre febrero y lo que va de marzo hubo más de 20 rapiñas contra transportistas de la bebida. “En todos los casos se utilizaron armas de fuego”, puntualizó Read.
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