La tranquilidad ante un diagnóstico difícil

Ante una enfermedad complicada es inevitable hacerse algunas preguntas: ¿Qué tratamiento debo seguir? ¿Debo buscar una segunda opinión? ¿Conviene tratarme en Uruguay o en el exterior? En esta encrucijada es vital sentirse respaldado, y Summum cuenta con dos herramientas muy valiosas en este aspecto: los Ateneos Médicos y el Comité de Tumores.



Desde hace 25 años, el primer seguro médico del país se caracteriza por un seguimiento individualizado de sus socios. Según el doctor Roberto Andrade, Director Técnico de Summum, para comprender las características de esta asistencia es necesario explicar los paradigmas que dominaron la medicina durante el último siglo.



Mientras que hace cincuenta años el médico ocupaba un lugar de “semidios” imposible de cuestionar, en las últimas décadas el modelo mutó hacia una mayor libertad del paciente, debidamente informado, en la toma de decisiones. Esta evolución sufrió una deformación frenética en nuestros tiempos. Pero la avalancha de información no implica mayor conocimiento, y en este contexto un equilibrio entre la evidencia médica y aquella libertad resulta fundamental.



Con este espíritu, Summum diseñó un sistema de “libertad guiada”, donde los socios tienen independencia absoluta para elegir los médicos dentro de la institución, así como también clínicas y centros de estudio e internación.



Sin embargo, algunas situaciones son tan abrumadoras que, además de libertad, el paciente necesita un acompañamiento cercano.



En esta categoría de situaciones especiales entran también las patologías complejas y oncológicas, que activan un amparo especial por parte de la institución.



Roberto Andrade, Director Técnico de Summum,

Ateneos médicos

Los Ateneos son instancias que Summum desarrolla desde hace 18 años, y pueden ser solicitados por el propio paciente, el médico tratante o la Dirección Técnica. Son encuentros científicos y multidisciplinarios, donde especialistas de distintas áreas se reúnen a estudiar el caso de un paciente con una patología compleja, de difícil diagnóstico.



“Por dar un ejemplo, es una modalidad que se utiliza para tratar los casos de enfermedades autoinmunes o inmunomediadas, que, como consecuencia de una enfermedad en el sistema inmunitario, en vez de proteger al organismo “ataca” a sus propias células. En ese caso, además del médico tratante, participan otros especialistas, dependiendo de la enfermedad en cuestión, y son coordinados por el Prof. Gaspar Catalá”, explica Andrade.



Historia clínica 100% electrónica Una de las herramientas claves en este sistema es la historia clínica electrónica, que brinda un acceso inmediato a socios y médicos desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier parte del mundo. Esto permite que la integración entre las diferentes disciplinas médicas y el rápido acceso a los antecedentes se encuentren optimizados. Si bien otros servicios de salud están recorriendo este camino, Andrade destaca que Summum es la única institución que, al no haber tenido nunca historia clínica en papel, tiene el 100 % de los registros médicos de sus socios en el documento electrónico.

Como se trata de afecciones que alteran la esfera psico emocional, también se incluye a psiquiatras, psicólogos y otras especialidades según el caso. El objetivo es reunir a expertos de todas las áreas involucradas en un caso, analizarlo y llegar a una serie de recomendaciones. Además, para enriquecer esta instancia, puede invitarse a reconocidos expertos, aunque no formen parte de la cartilla de Summum, e incluso se puede incorporar un médico de confianza del paciente, si así lo desea.



Esto aporta varias ventajas a los socios. En primer lugar un diagnóstico precoz, que aumenta las posibilidades de éxito; segundo, la garantía de un enfoque integral, ya que el caso es estudiado por distintos especialistas; y por último objetividad, por cómo se integran estas reuniones, y, en especial, porque el socio recibe las conclusiones por su médico tratante.



Comité de Tumores

Esta misma filosofía se aplica al Comité de Tumores, que estudia los casos vinculados a enfermedades oncológicas.



Summum cuenta con un equipo formado no solo por médicos, sino también por funcionarios administrativos, tecnólogos médicos e informáticos, que a través de distintas herramientas detectan aquellos pacientes con evidencias de cáncer, con el objetivo de tratarlos de forma inmediata. Una vez que se realiza la biopsia o el estudio que confirma la enfermedad, se envía el caso al Comité para que lo estudie.



Este grupo se reúne todas las semanas y está coordinado por los Profesores Lucía Delgado y Pedro Kasdorf, dos profesionales referentes e independientes de la institución ya que no realizan actividad asistencial en la institución. Al igual que los Ateneos Médicos, además del equipo de oncología, se convoca a todas las áreas involucradas, incluyendo al médico tratante, y en la mayoría de los casos, a especialistas médicos y quirúrgicos, imagenólogos, anatomopatólogos, terapeutas del dolor, especialistas en psicología médica, etc., con la intención de realizar un asesoramiento multidisciplinario.



Tanto en los Ateneos como en el Comité, las recomendaciones finales son transmitidas al paciente por el médico tratante, con quien el enfermo tiene mayor confianza. Si éste las acepta comienza una nueva etapa, en la que el equipo de Summum coordina las consultas, estudios, medicación y procedimientos a seguir.



Para Andrade, esto también es un diferencial de la institución, ya que alivia al paciente de la carga administrativa, agiliza su tratamiento y lo coloca bajo una supervisión constante.



Prevención de cáncer de colon y de mama A través de Summum Care, un programa exclusivo seguimiento personalizado, la organización realiza un control de todo el universo de socios con mayor probabilidad de sufrir cáncer de colon. Para ello se envía a toda la población objetiva un dispositivo que permite facilitar el estudio de detección de sangre en heces (conocido como Fecatest), para que la muestra se pueda obtener en el propio hogar. El objetivo es prevenir la enfermedad o detectarla en forma precoz. Con el cáncer de mama se realiza un seguimiento similar, Summum analiza las coordinaciones de servicios de sus socias entre 40 y 69 años de edad y si detecta que alguna de ellas no se realizó el estudio de mamografía en los plazos preestablecidos, se insiste con mecanismos recordatorios.

Consultas al exterior

Otra posibilidad que tienen los socios es realizar una consulta a distancia en centros especializados del exterior. Según el Director Técnico, en la gran mayoría de los casos las recomendaciones coinciden con las de los médicos locales, no obstante lo cual, esta segunda opinión, puede generar tranquilidad al paciente y sus familiares.



En caso de optar por seguir un tratamiento fuera de Uruguay, la institución ofrece a sus socios cobertura internacional, y complementario a esto cuenta con un sistema denominado “Prestaciones Médicas en la Región” por el cual los afiliados pueden acceder a centros de referencia tales como el Hospital Italiano y la Fundación Fleni en Buenos Aires, el Instituto Oncológico FALP en Santiago de Chile y el Hospital Sirio-Libanés en San Pablo. Este beneficio funciona bajo la modalidad de reintegro, según Aranceles Summum en Uruguay.



“En Summum no tratamos enfermedades sino enfermos, no hay una solución única para todos los individuos, sino una solución individualizada en virtud de las características de cada paciente, de allí la necesidad de integrar, desde el principio, a todo el equipo médico en la programación de su asistencia. Estamos convencidos que de esta forma se brinda la atención más completa, personalizada y eficaz”, explicó Andrade.



El doctor finalmente concluyó: “En suma, los tres pilares de la atención oncológica a nuestros socios son: la detección precoz, una visión multi disciplinaria desde el inicio y la gestión muy cercana, por el equipo institucional, de todo el proceso asistencial".