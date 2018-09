¿Cómo traer productos de USA y pagar la mitad por costos de envío?

TiendaMIA.com, el eCommerce líder global con más de 1000 millones de productos de Amazon, eBay y Walmart, que ofrece comprar y traer de USA y China a todo Uruguay, da inicio al Fifty Fifty, una promoción diferente con descuentos reales. Durante todo septiembre los usuarios que compran por primera vez tienen 50% de descuento en el envío internacional.



“Fifty Fifty es una invitación para aquellas personas que no han comprado aún. Jamás habíamos llevado a cabo un descuento de esta magnitud, por lo que creemos es el mejor momento para animarse y comprar”, afirma Andrés de Miquelerena, Country Manager de TiendaMIA.



La propuesta incluye no solo el acceso a una infinidad de productos aprovechando los precios bajos de USA, sino a la vez ahorrar un 50% costos de envío. Vestimenta, calzado, relojes, tecnología, ropa de bebés, juguetes y accesorios, son algunas de las categorías más solicitadas, no obstante, la posibilidad de abonar en pesos uruguayos y en cuotas, continúa siendo una de las comodidades que caracteriza a TiendaMIA.com.



“Nuestro objetivo siempre fue y será brindar facilidades a los clientes, ofreciendo variedad en las formas de pago y entrega a destino, favoreciendo la compra online desde casa. Por ello, sumamos al envío a domicilio, la posibilidad de retiro gratuito en pickup center. Ahora mismo contamos con 7 distribuidos por Montevideo y próximamente estrenaremos 5 más en el interior del país”, comenta Andrés de Miquelerena.



La promo Fifty Fifty parece ser la excusa perfecta para experimentar e introducirse en el mundo de las compras online en el exterior.

Sin trámites de Aduana

Desde su fundación en 2014, TiendaMIA.com ha realizado ya más de 170.000 envios exitosos a Uruguay y es precisamente la completa ejecución del proceso de compra lo que atrae a tantas personas a probar la experiencia.



Con el surgimiento del impuesto URSEC o VUCE en 2017, todo producto tecnológico que emplee Wifi o Bluetooth requiere de la gestión de un permiso especial para ingresar al país. “Actualmente somos la única empresa que se ocupa de realizar este trámite, permitiendo a los usuarios despreocuparse, y garantizando al 100% la entrega de los paquetes”, concluye Andrés de Miquelerena.



Beneficios todo el año



Este eCommerce ofrece atención telefónica local, una amplia variedad de formas de pago, acceso a un seguimiento exacto de las órdenes, bloqueo automático de productos con ingreso prohibido al país según lo que establece Aduanas, la imposibilidad de exceder el tope máximo de U$S 200 en productos por pedido, y la pertinencia de presentar el precio total de la compra, detallando costo de producto, envío, tarifas, empaque y manejo.



Además, reúne el catálogo más grande con más de mil millones de productos de USA, consolidan las compras en un depósito en Miami, descuentan un 30% extra del valor del envío al superar el 3º kg, regalan un kilo gratis de envío al realizar una cuarta compra, y cuentan con un programa de referidos en el cual es posible acumular saldo a favor al recomendar el registro en el sitio.