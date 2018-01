Rurales protestan en las rutas; Topolansky insta a "no meter todo en una misma bolsa"

Productores rurales de Young comenzaron a primera hora de la mañana con las protestas en las rutas contra los costos del Estado. Con máquinas cosechadoras, tractores y camiones, tanto productores como trabajadores de la cadena, se manifiestan en ruta 3 frente a la Sociedad Rural de Río Negro. También hay movilizaciones en la ruta 24, en la zona de San Javier.



En Salto los trabajadores y productores también salieron a la ruta con sus maquinarias: desde primera hora salieron desde la zona de La Gaviota en dirección a la ruta 3 hacia Termas del Daymán.



En Paysandú los productores adelantaron que también se movilizarían, en reclamo por soluciones a la baja rentabilidad, en una nueva muestra de la inquietud de la gente del campo que se queja por los costos de producción, el precio del gasoil y la cotización del dólar que hace inviable su competitividad para ganar mercados.



Esta marcha arrancará en los accesos a Paysandú, en la zona conocida como El Trébol, y proseguirán hasta San Manuel y luego a avenida de las Américas y ruta 3. En ese lugar harán un breve acto y conversarán con los productores. Pero aclaran que en el recorrido no trancarán el tránsito de la Ruta 3.



En medio del conflicto en el sector agropecuario, el presidente Tabaré Vázquez le aceptó la renuncia al ministro de Ganadería Tabaré Aguerre y hoy lunes nombrará como sucesor interinamente al subsecretario Enzo Benech.



Las gremiales rurales esperan por Vázquez para que defina la fecha de la reunión que le vienen pidiendo desde el año pasado: hoy lunes 15 el se el mandatario definirá la fecha del encuentro.

Topolansky: "Es verdad que hay un poco de atraso cambiario"

La vicepresidenta de la República Lucía Topolansky dijo esta mañana en radio Sarandí que "el problema es meter todo en una misma bolsa" e instó a tratar los requerimientos por separado.

"El tema de los tambos es por la caída de Venezuela (...) El arroz bajó el área de siembra. El arrocero tiene algunos problemas. Ahora puede estar complicado el destino Perú; el ganadero tiene otros problemas y el forestal otro problemas. El chacarero estaba desesperado por el agua. Entonces meter todo en una misma bolsa al barrer no comparto", dijo Topolansky.

"Es verdad que hay un poco de atraso cambiario y no lo niego. Pero el dólar ha bajado en el mundo. Tenemos que mirar los problemas con mucha detención y ahí poder ver", agregó.

También se mostró preocupada por los mensajes críticos a través de las redes sociales. "El insulto barato me molesta un poco. El insulto anónimo, porque el problema que tiene Whatsapp es que yo no puedo encarar a quien sale a decir que el PIT-CNT es como ISIS. ¿Qué quiere decir esa persona? ¿Qué está queriendo decir? Yo la verdad que me preocupa. Me parece que volvemos a la época de la guerra fría. Que Trump quiera volver a la Guerra Fría peor para los americanos y el mundo, pero que nuestros productores estén en esa… Espero que sea un puñadito muy pequeño que capaz que en una calentura largaron eso. Pero tenemos que tener cuidado porque hoy por hoy las redes sociales pueden ser maravillosas para organizar movilizaciones, pero pueden ser dañinas en lo conceptual si difundimos esas ideas".

Topolansky dijo que las movilizaciones no la "inquietan" ya que reflejan el derecho a movilizarse. Dijo que el 23 de enero habrá una reunión con las gremiales en la Comisión de Ganadería del Senado y auguró que el presidente Tabaré Vázquez se reúna en el corto plazo con las mismas para buscar soluciones.

Producción: Daniel Rojas (Young) / Luis Pérez (Salto)