Trabajadores del taxi manifestaron contra “la piratería”

En un acto que cortó 18 de Julio y congestionó el tránsito volvió a cuestionarse a Uber y a la IMM.

Sindicato del taxi corta 18 de julio en protesta contra Uber Posted by EL PAÍS digital on miércoles, 28 de septiembre de 2016

En la tarde de ayer, al caer el sol, el tránsito volvió a congestionarse en calles de Montevideo cercanas a 18 de Julio y Ejido, en donde los taxistas sindicalizados se manifestaron en contra de la empresa multinacional Uber.

Después de un paro que comenzó a las 18:00 horas, el edificio de la intendencia capitalina fue prácticamente rodeado; entre bocinazos y agitar de banderas, varios taxis quedaron estacionados en ambos sentidos de la principal avenida montevideana, desde Barrios Amorín hacia Plaza Cagancha y desde Ejido al este. Eso obligó a desvíos de autos y ómnibus.

Desde las 19:00 horas, la circulación de vehículos se volvió muy compleja, en tanto los trabajadores del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt) proclamaban su firme oposición al uso de la aplicación de Uber para vincular a conductores particulares con usuarios que soliciten traslados, ya que el sistema no cuenta con regularización.

En la oratoria del acto en la explanada de la Intendencia se subrayó que los trabajadores están en conflicto “contra la piratería y la ultra-flexibilización laboral encarnada en primera instancia por la empresa Uber”.

También reiteraron su denuncia sobre “la complicidad de la intendencia y de Daniel Martinez”.

En el acto, que se extendió hasta casi las 20:30, hora en que se levantó el paro de taxis, se hicieron presentes unos 500 trabajadores del sector, respaldados por la Unión Nacional de Obreros y del Transporte (Unott).

Servicios

La anterior movilización se había dado el 14 de septiembre, cuando ya se conocía que una nueva empresa llamada Cabify estaba requiriendo choferes para brindar en Uruguay un servicio muy similar al de Uber.

El intendente de Montevideo Daniel Martínez declaró que no es posible bloquear la aplicación de Uber y que la única medida capaz de destrabar el conflicto es una legislación de alcance nacional.

“Está descartado el bloqueo por varios lados, tanto a nivel de abogados como a nivel de la propia organización que regula Internet”, indicó el intendente.

En bloque.

Los empresarios afirman por su parte que los taxistas han perdido el 50% de los viajes y los remiseros el 80% del mercado.

A fin de luchar contra la situación generada por Uber y en menor proporción por la plataforma brasileña Easy Taxi, está en preparación una app que a partir de octubre permitiría nuclear a taxistas, remiseros y asimismo a dueños de camionetas escolares y de vehículos de turismo.

La aplicación, que no conforma sin embargo a los trabajadores sindicalizados, agrupará a todas las modalidades del transporte que sean legales.



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