Trabajadores asisten al velorio del taxista asesinado; luego habrá asamblea

Un taxista de 44 años fue asesinado ayer durante un robo en el barrio Peñarol.

Por segunda vez en lo que va del año, la contestadora automática de Radio Taxi respondía anoche con su mensaje en la modalidad de luto: "Lamentamos no poder brindar el servicio en el día de hoy por la muerte de un conductor cumpliendo su tarea".

A las 15:30 de ayer, el taxista Paulo P. llegó a la casa de su compañero para hacer el relevo cotidiano. Estacionó frente a una vivienda de la calle Volta, esquina Alejandro Dumas, en el barrio Peñarol.

Durante la jornada laboral el trabajador había tenido un desempeño "normal" hasta que llegó a ese lugar. Se supone que estaba contando el dinero ya que alcanzó a sacar el ticket de la liquidación cuando se aproximó una moto con dos jóvenes a cara descubierta.

Le exigieron la recaudación y le dispararon en el pecho, según relató a El País el dirigente de la patronal del Taxi, Javier Fardin, de acuerdo a los datos preliminares a los que pudo acceder en la tarde de ayer.

"Suponemos que se negó a entregar la recaudación, pero no tenemos confirmación", dijo. Fuentes policiales manejaban ayer que los atacantes no se llevaron el dinero.

Fuga accidentada.

Un testigo presenció la huida de los delincuentes. Al parecer, salieron a toda velocidad y al llegar a la calle Terencio se dieron contra una vieja camioneta de color rojo. Antes de chocar saltaron de la moto. Uno de los delincuentes cayó al suelo y perdió el arma, la recogió y ambos siguieron a pie.

El chofer fue trasladado con vida hasta la mutualista Casa de Galicia. Los médicos intentaron maniobras reanimatorias a las que el herido respondió positivamente, y fue enviado al block quirúrgico donde se constató el fallecimiento.

Fardim afirmó que el trabajador tenía 44 años, una familia con "niños chicos" y una "foja impecable como trabajador".

"Era conocido de todos. Era un trabajador normal al que le pasó lo mismo que a cualquiera le puede pasar en este país: salir a trabajar y no volver", afirmó el empresario.

Paro.

Tras conocerse el fallecimiento del conductor, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), y la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) que agrupa a choferes y guardas de ómnibus, decidieron realizar un paro de 24 horas por el asesinato.

El titular de la Unott, Oilcar Camaño, explicó anoche a El País que en lo que refiere al transporte urbano, el paro comenzaba con las salidas previstas de los primeros servicios a partir de la medianoche, aunque advirtió que "ya está mermando" la cantidad de unidades en las calles. El reintegro se realizará con la salida de los primeros servicios nocturnos de hoy sábado, entre las 21:00 y 22:00 horas, explicó Camaño.

Se estima que en Montevideo habrá un servicio de emergencia a cargo de propietarios y personal jerárquico. En paros anteriores la empresa Cutcsa dispuso del 65% de su flota bajo esta modalidad.

En lo que refiere al transporte suburbano, (los ómnibus que salen de la terminal de Río Branco) el paro comienza con los primeros turnos de la mañana de hoy y el reintegro será con las primeras salidas del domingo. Camaño dijo que los servicios de transporte interdepartamental, que salen de Tres Cruces, no adhieren a la medida sindical.

Movilización.

En horas de la tarde de ayer se realizó una movilización de los taxistas por el centro de Montevideo. Tomaron 18 de Julio, luego Bulevar Artigas, Garibaldi y San Martín, para finalizar en la sede del sindicato.

Este sábado los taxistas asistirán al velorio de su compañero asesinado, que se realizará entre las 13 y las 15 horas en Luis Moro e Hijos, y luego irán en cortejo hasta el Cementerio del Norte, donde tendrá lugar el sepelio. Tras finalizar, el Suatt tendrá un nuevo plenario para analizar los pasos a seguir.

Fuentes de la Policía indicaron que existen "pistas firmes" sobre la identidad de los autores del intento de rapiña y que podrían ser menores de edad.

Búsqueda de alternativas para frenar ola de rapiñas y homicidios.

El incremento de la delincuencia sobre el transporte ha obligado a agudizar la creatividad en busca de respuestas. En varias ocasiones, la Gremial Única del Taxi ha hecho saber su intención de retirar la “mayor cantidad posible de efectivo de los vehículos”. Una de las medidas aplicadas con ese objetivo es la instalación de lectores de tarjetas de crédito.

En mayo pasado la organización instaló unos 1.000 dispositivos con capacidad para operar con dinero plástico.

Tras una larga huelga, desde el año 1994 los taxis de Montevideo trabajan con mamparas blindadas. Los jerarcas de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) han puesto en duda los efectos sobre los pasajeros en caso de choque. Al respecto, se ha conformado una comisión especial de estudio para analizar alternativas a las mamparas en la que participan representantes de las empresas, los sindicatos y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

El 2015 arrancó de forma conflictiva para el gremio del taxi. Foto: D. Borrelli.

La Policía dice que tiene pistas firmes sobre autores; podrían ser menores