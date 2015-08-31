Trabajador fue asesinado a quemarropa en su pizzería

Otro trabajador murió a manos de delincuentes, esta vez cuando atendía una pequeña pizzería de su propiedad en la zona de Nuevo París.

Marcelo Alejandro Pérez, de 41 años, fue asesinado a quemarropa por dos rapiñeros que llegaron a su local de Eduardo Paz Aguirre (continuación de Llupes), a la altura del 2096. Lo balearon ante la mirada de su esposa y de su hijo de 21 años.

Todo ocurrió sobre las 22:00 horas del sábado cuando dos sujetos llegaron hasta el local gastronómico ubicado junto a un instituto de Matemáticas, Física y Química.

Los rapiñeros fueron directo al mostrador, donde se encontraba el dueño del comercio y su mujer. Según informó desde la Jefatura de Policía de Montevideo, los amenazaron con un revólver, exigiéndoles que les entregaran el dinero de la recaudación.

El dueño de la pizzería no se resistió, sino todo lo contrario: levantó sus brazos y les dijo que se llevaran todo lo que quisieran, pero cuando los delincuentes lograron tomar el dinero, uno de ellos comenzó a disparar. Una bala impactó en el tórax del hombre.

La víctima quedó tendida perdiendo sangre y ante la desesperación por procurarle asistencia, fue cargada en una camioneta y trasladada a un centro de salud de la zona, donde murió poco después.

Personal del Área de Investigaciones trabajaba ayer intentando ubicar a los delincuentes. De todos modos, al cierre de esta edición, fuentes policiales dijeron a El País que todavía no había pistas que condujeran a los asesinos.

Ayer, sobre la reja del local, habían sido colocados dos carteles. Uno decía "Cerrado por duelo. Un trabajador más…". Y el otro anunciaba que el velatorio de Marcelo Alejandro Pérez se realizará hoy, de 12:00 a 14:00, en el local de Previsión de Paso Molino.

Otro asalto.

En tanto, en la medianoche del viernes fue asaltado otro local de comida rápida que tenía 60 personas en su interior. Los delincuentes se llevaron el dinero de las cajas registradoras, billeteras y carteras de los clientes.

Según los testigos, eran entre tres y cinco las personas armadas que ingresaron al local ubicado en Luis Alberto de Herrera y Plácido Ellauri, donde golpearon al encargado.

Como es habitual en un viernes a la noche, el local se encontraba muy concurrido, por lo cual hubo decenas de testigos del asalto. Según informó Subrayado, las primeras denuncias fueron realizadas sobre las 00:10 del sábado, aunque la Policía tendría registros de las llamadas a partir de las 00:30.

Asalto a una parrillada

También una parrillada ubicada en Mahoma y Avda. Mariscal Francisco Solano López (Buceo), fue asaltada por tres desconocidos que estaban encapuchados y armados. Tras reducir a los comensales y a los empleados, se llevaron la recaudación. Según la Jefatura, antes de fugar efectuaron disparos.

El velatorio se realizará hoy en Previsión de Paso Molino. Foto: F. Flores

“Llévense todo”, dijo con las manos en alto; Igual dispararon