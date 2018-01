Una tortuga gigante fue encontrada muerta en una playa en Solymar

Dos jóvenes encontraron una tortuga de gran tamaño muerta en la orilla de una playa de Solymar. La madre de uno de los adolescentes publicó la foto en su cuenta de Facebook que en poco tiempo se hizo viral.



Se trata de una tortuga Siete Quillas o Dermochelys coriacea según su nombre científico. Es una especie oceánica que puede medir hasta dos metros y pesar hasta 800 kilos, informó a El País Andrés Estrades, director de la organización Karumbé.

Estrades explicó que en este caso la tortuga, que es común de ver en estas zonas debido a su proceso de migración, era un macho que medía 1.70 metros, lo que indica que era adulto.



"Es una especie que si bien es oceánica viene a esta zona cuando migra para poder comer aguavivas, que es su único alimento", explicó. "Son animales totalmente inofensivos aunque causen impresión por su tamaño y por su boca en forma de pico afilado", indicó el director.



Esttrades confirmó que la tortuga tenía marcas de red en su cuello y que murió por ahogamiento.



Al contrario de lo que muchos puedan pensar, las tortugas tanto terrestres como marinas, son seres pulmonares que necesitan salir a la superficie para poder respirar. Si quedan atrapadas, en una red por ejemplo, y no logran salir respiran agua que llega a sus pulmones y se mueren.



El director de Karumbé indicó que la pesca de estas tortugas se hace de forma accidental, "es una pesca indeseada" ya que el objetivo no es capturar al animal ni hacerle daño, si bien una de sus principales amenazas son las redes tanto artesanales como industriales.



Esta especie, como tantas otras, está en vía de extinción por diferentes motivos, el principal es la recolección de sus huevos en África, lugar de origen de esta tortuga, que son extraídos de sus nidos para el consumo.



Por otra parte, la tortuga que fue encontrada en la playa canaria, es de una especie que vive pocos años en comparación a lo que pueden llegar a vivir algunas otras como la tortuga de las Islas Galápagos.



"Viven poco, más o menos 80 años, en este caso podría decir que tendría entre 25 y 30, capaz un poco más, no lo sabemos con exactitud pero es seguro que se trata de una especie adulta", explicó.



La tortuga fue analizada por Karumbé y luego enterrada en colaboración con el Servicio de Limpieza de Playas de Canelones.