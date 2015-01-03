Topolansky quiere un sistema de limpieza diferencial por barrios

La senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo afirmó que se debe trabajar también en una propuesta de transporte que haga que se prefiera utilizar el auto solo los fines de semana.

La senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo, Lucía Topolansky, plantea crear un sistema de limpieza adecuado a cada municipio y un sistema de transporte que haga que se prefiera utilizar el auto solo los fines de semana.

“De ser electa quisiera que los protagonistas del quinquenio fueran los ocho municipios y la función de la intendenta se resumiera a ser el director de una orquesta donde esos instrumentos tienen que afinar al mango. Eso supone tener aceitados recursos financieros, recursos humanos”, dijo Topolansky entrevistada por El Espectador.

En este sentido afirmó que “el formato de limpieza no puede ser único porque el formato de barrios es completamente distinto en cada municipio”.

Por otra parte afirmó que hay que "han mejorado los salarios" y debido a que "los chinos han fabricado autos y motitos baratas" se "ha multiplicado de forma exponencial el parque automotor" por lo que hay que "repensar el transporte público de modo de hacer de éste una oferta suficientemente atractiva como para que las personas tengan su transporte particular cuando sale a pasear con la familia los fines de semana, como se hace en muchos países del mundo y pueda utilizar el transporte público para ir a su trabajo o a otras actividades durante la semana".

Topolansky dijo que para este caso hay que preguntarse si el sistema debe ser "multimodal" o "unimodal". "Ahí puede haber muchísimos cambios innovadores", afirmó.

También dijo que le gustaría contar con parques eólicos en Montevideo y que para esto la Universidad de la República ya ha hecho estudios.



Topolansky defendió la gestión municipal de Ayala en Artigas.

elecciones municipales