Topolansky no quiere que Mujica sea candidato y Astori lo justifica

Hace unos meses se mostró dispuesto a apoyar una candidatura presidencial del ministro Danilo Astori, pocos días atrás impulsó la postulación del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, pero ahora dijo que, si lo dejan elegir a su vicepresidente, está dispuesto a ser otra vez candidato presidencial por el Frente Amplio. José Mujica hace otra vez de las suyas y desorienta a aliados y a adversarios.

El exmandatario maneja tres escenarios para 2019 y en uno él sería candidato presidencial, informó ayer el semanario Búsqueda.

"Estoy dispuesto a analizarlo. Si el Frente Amplio habilita esto, ahí cambia la cosa", comentó, de acuerdo a la versión divulgada por el semanario.

Dirigentes cercanos al actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) consideran que la realidad se terminará imponiendo y que, pese a la negativa que ha expuesto varias veces en forma pública, "no le quedará otra alternativa" que volver a ser candidato.

La vicepresidenta y esposa de Mujica, Lucía Topolansky, descartó una eventual candidatura presidencial de su marido atada a poder elegir el compañero de formula. Dijo que es el peor escenario y que no sabe de dónde sacó eso Búsqueda, que publicó la información sobre el tema en su última edición.

El que sí se la tomó en serio fue Danilo Astori a quien Mujica dijo el año pasado que estaría dispuesto a apoyar si se presentaba a la elección interna del partido de gobierno.

En uno de los tres escenarios manejados por Mujica, Danilo Astori es candidato. El exmandatario entiende que el líder del Frente Líber Seregni merece ser candidato porque tiene capacidad y méritos.

"Hay un cambio de opinión y hay que respetarlo obviamente. Es una figura muy importante, hay que respetarlo. Tiene un grado de popularidad nacional e internacional muy importante. Las dos instancias son ciertas. La más reciente revela un cambio de opinión", dijo Astori ayer a la emisora Del Sol después de que se conociera la noticia.

Respecto de la elección del candidato a vicepresidente como condición para aceptar candidatearse a la Presidencia, el ministro de Economía recordó que "en la historia de la candidatura del FA, el candidato siempre fue absolutamente decisivo en la elección del vicepresidente. Yo participé dos veces, una con Seregni y otra con el propio Mujica. El si me dejan elegir, no es muy coherente con la historia del Frente. Sin duda si Mujica es candidato, no solo lo van a dejar elegir a su vice, sino que lo va a hacer".

En torno a su interés o no a competir por la primera magistratura de la República, Astori dio largas a la cosa: "En cuanto a mi decisión, lo siento muy lejano. Desde el punto de vista no tanto del tiempo, porque en algún momento hay que tomar una decisión, sino desde el punto de vista conceptual. No estoy en este momento pensando en absoluto como un tema a resolver. Estoy muy metido en otros temas".

Además sostuvo que "para ser candidato no alcanza solo con las ganas. Eso cuenta, pero no es en absoluto suficiente. Si no hay bases de trabajo, de voluntad colectiva, de deseos de integrar una experiencia que le pueda servir al país, es inútil insistir en un camino que es difícil recorrer. He decidido tomarme un tiempo para medir todas estas cosas. No se trata de ser candidato por ser candidato. Si esto no es una experiencia colectiva, no funciona".

El jefe del equipo económico tampoco eludió el tema de la renovación: "Es fundamental que sepamos renovarnos ideológicamente. Esa es la renovación más importante que tiene que tener el Frente Amplio".

Otros posibles candidatos a la carrera presidencial como Daniel Martínez (Partido Socialista) y Yamandú Orsi (MPP) se mostraron muy cercanos en una actividad organizada por la comuna canaria celebrada el jueves.

Expresidente presente en elecciones italianas.

La izquierda italiana acudirá a las elecciones el próximo 4 de marzo fragmentada en nuevos partidos que buscan el apoyo de figuras internacionales como el cineasta británico Kean Loach; el líder del español Podemos, Pablo Iglesias, o el expresidente José Mujica para conquistar a los electores progresistas. En la presentación de "Libres e Iguales", un nuevos sector de la izquierda italiana, el invitado estrella fue por sorpresa Mujica con un video en el que aparecía con el símbolo del partido en la solapa. Mujica explicaba que "le duele una Italia que no se ocupa de los débiles" y manda su mensaje a los italianos para que defiendan los valores de justicia, libertad y solidaridad "por los que vale la pena vivir".