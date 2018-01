Topolansky: "El peor momento del campo fue la aftosa"

El Secretariado del Frente Amplio se reunió este miércoles para analizar el conflicto que enfrenta al gobierno con productores rurales autoconvocados, quienes han realizado varias protestas en rutas del país contra los altos costos del Estado.



En una conferencia de prensa, la vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky afirmó que el "peor momento del campo fue la aftosa". Sus declaraciones están en línea con los dichos del nuevo ministro de Ganadería, Enzo Benech, quien dijo hoy más temprano que "no creo que sea uno de los momentos más graves (del campo)".

Conferencia de prensa posterior a Secretariado del FA en análisis sobre situación agropecuaria y sus sectores https://t.co/3QYZq3qeaJ — Frente Amplio (@Frente_Amplio) 17 de enero de 2018

Para el presidente del Frente Amplio el camino para solucionar el conflicto es el del diálogo y la continuidad de la política económica del gobierno, "que ha demostrado ser exitosa" al tiempo que advirtió que "no es buena política recortar derechos sociales para mejorar la rentabilidad de algún sector".



El presidente del partido de gobierno destacó la actitud del Poder Ejecutivo de convocar a las gremiales a una mesa de trabajo. “Queremos destacar la defensa de la institucionalidad y reconocer la heterogeneidad del sector productivo. Hay diferentes situaciones y el camino es el del diálogo”, afirmó.

Miranda también dijo que la acción social es una acción política. Y en ese sentido advirtió que “puede haber un oportunismo de algún actor (político) que no compartimos. No coincidimos con muchos actores políticos que están dando la discusión ideológica”.



Por otra parte reconoció que hay aspectos a mejorar, “pero no a costillas de la sociedad” y por eso advirtió que “no es buena política recortar derechos sociales para mejorar la rentabilidad de algún sector”.

“Es evidente que el Estado participa en la vida social, en la distribución de la riqueza. El Estado tiene que ser lo más eficiente posible en promover la generación de la riqueza”, agregó.



Miranda dijo que “no estamos en un momento de crisis, pero reconocemos que hay sectores que tienen problemas”.



Por último destacó la gestión del ahora exministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, y saludó a Benech “que nos acompañó en el Secretariado para ilustrarnos en los contenidos generales de la situación”.