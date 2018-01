"Todos me conocen y saben lo honesta que soy"

Ella dice que en la Junta se instaló una operación política para perjudicarla y que seguirá adelante con sus obras. “La mayor parte del personal de confianza tiene en su mayoría un 6,73% de aumento. Los funcionarios cobran un 10% ahora en enero. Los directores tienen un 6,73%, especialmente mi pareja”, explicó la jerarca. “El pasó de cobrar $111.000 a $119.000” mensuales, precisó en entrevista con El País.

—¿Sigue con la idea de dar los incrementos salariales a personal de su confianza que fueron cuestionados por 17 ediles el 4 de enero?

—Lo que hicimos fue mandar un planillado en el que hacíamos desaparecer algunos cargos de confianza, se armaban algunas áreas distintas y donde no se aumentaba, se asignaba a los cargos un sueldo, para eso hubo una ampliación presupuestal. Cuando llegó noviembre (los ediles) dijeron que no estaban de acuerdo con el tema del planillado. Yo lo que les dije, es que podían bajar los sueldos o subir los impuestos de la manera que quisieran. Hubo una reunión entre mis contadores y la Comisión de Presupuesto porque la presidenta, la escribana (Alexandra) Insaurralde no logró el quórum para trabajar. Se les transmitió que ellos podían modificarlo según su criterio. Hicimos lugar a las modificaciones que ellos hicieron, lo mandamos al planillado y el articulado que tiene un artículo que dice claramente que se vota el planillado adjunto. Ese planillado adjunto volvía la situación de los directores a lo que nos indicaron. Lo hicieron los contadores. Se mandó, lo votaron, fue al Tribunal de Cuentas, se promulgó por parte de la intendenta y el secretario.

—Quienes votaron para que se diese marcha atrás en los aumentos sostienen que en la información que se mandó inicialmente a la Junta, el planillado estaba incompleto, no figuraban determinados sueldos y por eso el Tribunal de Cuentas carecía de información por lo que no pudo observar.

—Es muy irresponsable de parte de ellos decir que votaron una cosa en la que se dice que se vota con un planillado adjunto si no lo hubiesen tenido. El planillado iba como ellos lo pidieron. Es irresponsable y es una acusación grave decir que ellos mismo votaron una cosa en la que se decía que se votaba con un planillado adjunto. Es una difamación enorme lo que están haciendo. Me están difamando a mí y al Tribunal de Cuentas.

—Más allá de este aspecto, los incrementos aparecen como excesivos, muy por encima de la inflación.

—La mayor parte del personal de confianza tiene en su mayoría un 6,73% de aumento. Los funcionarios cobran un 10% ahora en enero. Los directores tienen un 6,73%, especialmente mi pareja. Es como ellos dijeron que tenía que ir porque no aceptaron hacer un cargo y desaparecer otro. Él cobraba menos que dos juntos.

—Entonces a su pareja le corresponde un aumento de 6,7 %, no de 37% como se manejó.

—Exacto. Pasó de cobrar $111.000 a $119.000.

—¿Y de dónde surge el porcentaje de 37% que manejan sus opositores?

—Surge para algún otro director que estaba muy debajo y que no es aumento, es adjudicación de salario, para eso son las ampliaciones presupuestales y los presupuestos. Yo no les aumento, les adjudico un salario.

—Pero en algunos casos supone un incremento importante respecto a lo que cobraban.

—En Facebook puse el planillado del antes y el después. El director de Turismo pasó de 80 a 92, por ejemplo.

—¿Pero 17 ediles se equivocan tanto en la interpretación de esto?

—Esos 17 ediles desde el 1 de julio de 2015 están votando todo en contra. Otro ejemplo, en el período pasado, cuando la 59 también era oposición y también lo era el Frente Amplio, teníamos un director de Vialidad que cobraba $4.000 menos que el secretario general. Nadie dijo absolutamente nada. Teníamos un ingeniero que cobraba $150.000. Nadie dijo nada. Venía del tiempo de Herman Vergara (su antecesor). Evidentemente es un tema meramente político.

—¿Qué le dice usted a quienes cuestionan que su pareja tenga un cargo tan importante y haya tenido un aumento?

—No tuvo un aumento. Lo que había era la unión de dos áreas y en vez de pagarle a dos personas $238.000 le dábamos la responsabilidad (que ya tiene, por $90.000 en la mano, porque le enchufamos dos áreas enteras de la intendencia). El BID hizo un estudio y nos dijo a todas las intendencias que la mejor manera de gestionar una intendencia es que hubiera una sola área de obras. Estaba en Vialidad y recibió este clavo remachado porque nos pareció que era lo mejor y por eso mandamos la ampliación presupuestal con la creación de Obras. Antes no era mi pareja. Es un político de larga trayectoria, suplente del diputado Mario García. Ni siquiera lo propuse yo para la dirección de obras. Lo propuso otra lista.

—Se dice que los salarios son el 70% del presupuesto. ¿No es mucho?

—Nuestra gestión ha sido la que ha hecho más obra en el departamento. Nosotros hacemos todas las obras con funcionarios de la intendencia. Todo el personal está abocado a obras. En vez de pagarle a una empresa, lo que iría al rubro inversión, nosotros le pagamos a los funcionarios, lo hacemos más barato y hacemos más cantidad. Por eso el rubro cero (salarios) es muy alto.

—El senador Luis Lacalle Pou, el líder nacionalista, no ha desautorizado a los ediles blancos que la critican y el senador Luis Alberto Heber los ha respaldado.

—No he leído que el senador haya salido él a hablar. Capaz que yo estaba trabajando todos estos días y de repente en algún lado salió que él sale explícitamente a respaldarlos.

—Tampoco ha habido hacia usted un respaldo explícito de ningún dirigente nacional blanco por este tema.

—Exacto. Tampoco lo he pedido. He tenido respaldo de mis compañeros diciéndome "es un disparate lo que están haciendo" porque ellos me conocen y saben con quién hablan y saben lo recta, lo directa, lo honesta que soy y lo honesta y transparente que es nuestra administración. Eso te lo digo con toda seguridad.