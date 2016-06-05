Todo lo que hay que saber sobre la jornada de recolección de residuos

¿Qué tipo de residuos son los que levantará la Intendencia hoy domingo? ¿Cómo pido que los vengan a buscar a mi domicilio? ¿Y si quiero llevarlos a algún lugar dónde debo hacerlo?

Si no puede ver el interactivo haga click aquí.

En el horario de 8 a 18 horas se puede concurrir para llevar los residuos a los siguientes puntos:

Municipio A: Plaza Lafone, ubicada en Av. Carlos María Ramírez entre Ruperto Pérez Martínez y Humboldt y Heredia.

Municipio B: Plaza Líber Seregni, ubicada en Eduardo Víctor Haedo entre Martín C. Martínez y Joaquín Requena.

Municipio C: Cantón León Ribeiro, ubicado en León Ribeiro y Locas Obes.

Municipio CH: Polo Logístico, ubicado en avenida Ricaldoni, detrás del Velódromo Municipal.

Municipio D: CCZ 10, ubicado en Capitán Tula y José Belloni, y CCZ 11, ubicado en General Flores y Carreras Nacionales.

Municipio G: Plaza Vidiella, ubicada sobre Av. Eugenio Garzón.

