Todo lo que hay que saber sobre la jornada de recolección de residuos
¿Qué tipo de residuos son los que levantará la Intendencia hoy domingo? ¿Cómo pido que los vengan a buscar a mi domicilio? ¿Y si quiero llevarlos a algún lugar dónde debo hacerlo?
En el horario de 8 a 18 horas se puede concurrir para llevar los residuos a los siguientes puntos:
Municipio A: Plaza Lafone, ubicada en Av. Carlos María Ramírez entre Ruperto Pérez Martínez y Humboldt y Heredia.
Municipio B: Plaza Líber Seregni, ubicada en Eduardo Víctor Haedo entre Martín C. Martínez y Joaquín Requena.
Municipio C: Cantón León Ribeiro, ubicado en León Ribeiro y Locas Obes.
Municipio CH: Polo Logístico, ubicado en avenida Ricaldoni, detrás del Velódromo Municipal.
Municipio D: CCZ 10, ubicado en Capitán Tula y José Belloni, y CCZ 11, ubicado en General Flores y Carreras Nacionales.
Municipio G: Plaza Vidiella, ubicada sobre Av. Eugenio Garzón.
