Tiroteo y toma de rehenes en un supermercado de La Paz

Anoche dos delincuentes intentaron rapiñar un supermercado, pero al llegar la Policía se vieron rodeados y comenzó un intercambio de disparos. Los hombres tomaron de rehén a varios clientes y empleados del comercio, pero finalmente fueron detenidos.

En la noche de este jueves dos delincuentes de 18 y 34 años llegaron a un supermercado ubicado en Conrado Moler y Batlle y Ordóñez, en La Paz.

Una mujer que vio lo que sucedía llegó a tiempo para alertar a la Policía, que concurrió inmediatamente al lugar.

Al llegar, los agentes rodearon a los delincuentes, que aún estaban dentro del comercio.

Comenzó un intercambio de disparos y los rapiñeros tomaron de rehén a los empleados y clientes que se encontraban en el supermercado.

Uno de los disparos alcanzó a uno de los delincuentes, y finalmente ambos fueron detenidos. Les incautaron un revólver calibre 38 y una pistola 9 milímetros. También tenían en su poder varias cajas de cigarrillos y $27.000.

Según informó Jefatura de Policía de Canelones, los detenidos deberán declarar hoy, y el mayor de ellos tenía antecedentes por rapiña.



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