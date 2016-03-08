Tiroteo y persecución tras robo a un repartidor de helados

La persecución culminó con un adolescente de 16 años detenido. Otra persona que lo acompañó en el robo logró escapar de la Policía.

Ayer en la mañana dos rapiñeros sorprendieron a un repartidor de helados y lo amenazaron con armas de fuego, exigiéndole el dinero que llevaba.

Un patrullero que recorría la zona fue alertado del robo, ocurrido en el cruce de Torremolinos y Caviglia, por lo que de inmediato comenzaron a buscar a los delincuentes.

Momentos después vieron a dos jóvenes sospechosos en una moto y sus características coincidían con lo señalado por la víctima del robo.

Le dieron la voz de alto y los jóvenes abandonaron la moto, corriendo hacia un campo cercano.

Allí comenzó una persecución durante la que los rapiñeros dispararon varias veces hacia los agentes.

Uno de los delincuentes logró escapar, pero el otro, de 16 años, fue detenido.

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