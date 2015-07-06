Tiroteo y persecución en calles de Maldonado

Una persecución entre un auto particular y patrullas de la Policía se dio el pasado sábado alrededor de las 23:00 horas en la ciudad de Maldonado.

A través de una denuncia recibida por el servicio telefónico de emergencias 911, la Policía tuvo conocimiento que los "ocupantes de un auto marca Cherry, modelo QQ, efectuaron disparos hacia la calle cuando iban por avenida Camino de los Gauchos a la altura de calle Nº 7", informa la Jefatura de Policía de Maldonado.

Ante esta situación, móviles policiales de varias unidades fueron al lugar. La Policía intentó detener al vehículo sospechoso en calle Simón del Pino llegando a avenida Aiguá, el cual realizó "maniobras imprudentes" y chocó con un patrullero y se fugó, agrega la Policía.

En ese momento comenzó una persecución en procura de la detención del vehículo, donde se produjeron disparos de armas de fuego entre la Policía y los sospechosos. Resultó herido de un disparo uno de los que iba en el vehículo perseguido. Finalmente fueron interceptados en calles Parabera y Chacobo y la Policía logró detenerlos.

Eran dos uruguayos mayores de edad, poseedores de antecedentes penales; están detenidos a disposición del Juzgado Subrogante de Segundo turno.

Dos patrulleros presentan daños, provocados durante la persecución.

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