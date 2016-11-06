Tiroteo en atraco a un camión blindado

Un grupo de delincuentes, fuertemente armados, atracó un vehículo blindad de una empresa privada de seguridad y se llevó una remesa de $ 1.100.000.

El asalto ocurrió ayer de mañana en la Unión, a las 10:30, en la calle Vera casi 8 de Octubre.

Se presume que fue un robo planificado, ya que la empresa llega a la misma hora todos los sábados a retirar la remesa de un mayorista de la zona.

Hubo intercambio de disparos entre los delincuentes y los guardias de seguridad que custodiaban el blindado, contaron testigos del hecho a Subrayado.

En el tiroteo, una empleada de una panadería, ajena a los hechos, recibió un disparo en una pierna, pero está fuera de peligro, indicó la información

Según los datos a los que accedió el noticiero, uno de los guardias se salvó gracias al chaleco antibalas.

Testigos del violento episodio narraron que los delincuentes llegaron fuertemente armados, vestidos con mamelucos, gorros y lentes oscuros.

En el lugar del hecho la Policía encontró al menos 15 casquillos de 45 mm y 9 mm, y una pistola Glock con un cargador de 30 proyectiles.

Los asaltantes huyeron con el dinero, pero uno de ellos —según las informaciones primarias— estaría herido de bala en la cabeza. La Jefatura no brindó información oficial.

ASALTO EN LA UNIÓN