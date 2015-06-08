Tiroteo e intento de robo en Paso de la Arena: un policía herido

Un móvil policial llegó al lugar momentos después que los delincuentes. Los agentes lograron impedir el robo.

Sobre las 22:30 horas de ayer domingo un grupo de cinco delincuentes armados llegó a un supermercado ubicado en Luis Batlle Berres y camino Paso de la Arena en una camioneta, cuando el local ya estaba cerrado, según informó Subrayado.

Datos aportados por la Jefatura de Policía de Montevideo detallan que los delincuentes redujeron al guardia de seguridad del local y a todo el personal que se encontraba dentro. Los rapiñeros vestían uniformes de una empresa de seguridad privada, tenían chalecos antibala, pasamontañas y varias armas, entre ellas, una escopeta recortada.

Dos de los empleados fueron golpeados a culetazos, mientras algunos de los rapiñeros intentaban abrir la caja fuerte.

Al no lograrlo, intentaron escapar hacia el auto en el que habían llegado y al llegar al estacionamiento se encontraron con un patrullero.

Allí comenzó un tiroteo, en el que según datos confirmados a El País por la Jefa de Prensa de Jefatura, Ángela Rodríguez, uno de los agentes resultó herido leve en una de sus manos. El policía fue alcanzado por una esquirla de proyectil de una escopeta recortada y se encuentra recuperándose.

Los hombres escaparon corriendo, dejando el auto y algo de dinero que habían logrado robar del supermercado.

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