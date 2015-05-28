Tiros y caos en el Maciel por huida de un recluso

El policía estornudó y salió d e la sala. Detrás de él quedaron solo el recluso y una enfermera. Afuera, en el pasillo, el agente se encontró con su compañero y le comentó que algo le había dado una fuerte alergia.

Al quedar solo, el preso manoteó una tijera y la colocó en el cuello a una enfermera. Pasó delante de los dos policías sorprendidos. Empujó a uno de ellos y luego corrió por el pasillo hacia afuera del Hospital Maciel.

Eran las dos de la tarde de ayer y el hospital estaba lleno de médicos, enfermeras y acompañantes. Afuera media docena de personas fumaban.

Un disparo detonó en el pasillo del Hospital Maciel. Se escucharon gritos y corridas.

Antes de que llegara al salón de la entrada del hospital, los policías redujeron al preso. Luego le colocaron esposas y grilletes en las manos y los pies.

Otros policías llegaron de refuerzo. Un móvil estacionó frente al hospital. Varios policías colocaron al recluso dentro del móvil y se lo llevaron otra vez a la cárcel.

Diego Roldán, acompañante de un paciente, fumaba afuera cuando escuchó el disparo.

"Le tiraron un balazo al preso. Luego vi como lo sacaron esposado", dijo a El País.

El directivo departamental de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Gonzalo Tulipán, afirmó que no se sabe cuál de los dos policías disparó el tiro.

El incidente, que ocurrió en el "Hospital de Día" donde se atiende a pacientes ambulatorios, es investigado por la Policía Científica.

La dirección del Hospital Maciel también ordenó investigaciones internas.

Tratamiento.

El recluso ingresó al mediodía de ayer en el Hospital Maciel para efectuarse un tratamiento de quimioterapia porque sufre una enfermedad oncológica.

Según el dirigente gremial Gonzalo Tulipán, las dificultades en la atención de los presos es "de nunca acabar" en el Maciel.

Cada día, explicó, entran y salen reclusos que requieren un tratamiento médico.

"Podemos atender hasta cinco reclusos. Hoy fueron asistidos dos y otros dos esperaban en la emergencia", dijo el sindicalista.

Tulipán sostuvo que el gremio solicitó una servicio de 222 para todo el hospital. Hoy, agregó, la custodia policial solo existe en la emergencia del centro.

"La rotación de los reclusos en el hospital es continua. Esperemos que el problema se termine cuando se construya el hospital dentro del sistema penitenciario. Esto (el Maciel) es un hospital y no es una cárcel", indicó Tulipán.

Medidas.

No es la primera vez que ocurren incidentes protagonizados por reclusos en el Hospital Maciel.

En 1997, un funcionario murió a manos de un preso que intentó escaparse de la guardia policial.

Según Tulipán, en el correr de los años sucedieron otros incidentes con presos, aunque no fueron de gran entidad.

Hace un tiempo, el propio sindicalista observó una cuerda que colgaba del techo. Un recluso la había utilizado para huir.

La solicitud de asistencia medica en un hospital es una vieja estratagema de los encarcelados. Se cortan los brazos o tragan trozos de bombitas de luz para ser internados. Suponen que un hospital tiene menos seguridad que una cárcel.

Tulipán recordó que el Hospital Vilardebó también tiene problemas de contención de reclusos.

El 22 de febrero se escaparon 10 presos del Hospital Vilardebó tras tomar de rehenes a varios funcionarios. Hace una semana se escaparon otros dos.

Gremio del Maciel paró 24 horas.

A las 18:00 hora de ayer, los funcionarios del Hospital Maciel activaron un paro de 24 horas. El gremio cuenta con un protocolo que establece, en forma automática, la realización de un paro en caso de que un funcionario sea lastimado por un recluso. "El preso tomó una tijera y la colocó en la garganta de la funcionaria. Ella corrió riesgo de vida", dijo a El País el dirigente gremial Gonzalo Tulipán.

Funcionarios del Maciel salieron ayer a la calle luego que se activó el paro.

Preso aprovechó distracción de la guardia y tomó un rehénEDUARDO BARRENECHE