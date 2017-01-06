The New York Times destaca el Palacio Chiarino

Lo distingue como una casa de lujo a la venta en el mundo.

El Palacio Chiarino, ubicado en Plaza de Cagancha, es una de las propiedades "de lujo" que el diario The New York Times destaca por estar a la venta fuera de Estados Unidos.

El periódico cuenta con una sección llamada International Real Estate (Inmobiliaria Internacional) que, cada una semana describe casas de lujo que podrían comprarse a lo largo del mundo.

En el caso del edificio uruguayo, que fue valuado en US$ 1.500.000, el periodista Kevin Brass señala que la zona es muy popular entre los compradores extranjeros que valoran la arquitectura de los edificios antiguos.

El palacio, declarado por el gobierno como patrimonio histórico, no ha sufrido modificaciones respecto al diseño de su planta y conserva revestimientos, mampostería y aberturas originales, según se detalla en el sitio web de la Intendencia de Montevideo.

Cómo es.

El artículo del New York Times señala que el edificio tiene 10 balcones que dan a las zonas circundantes, incluyendo la Avenida 18 de Julio y la Plaza de Cagancha.

La puerta de acceso es de madera tallada, la zona de recepción tiene pisos de mármol, columnas de granitos y mosaicos pintados al estilo veneciano. El techo fue "pintado a mano" y varias habitaciones "cuentan con el papel pintado original de los años 20". En el comedor hay vidrieras y una chimenea de "estilo florentino", mientras que la cocina cuenta con azulejos italianos de los años 20 y los lavabos son "originales".

Además de las habitaciones, el palacio cuenta con un salón de té y una sala de lectura. Los muebles no están incluidos en el precio final, según aseguró Carlos García Arocena, socio de Bado & Asociados Sothebys International Realty.

Además cuenta con una entrada de servicio separada, un ascensor y sala de estar para el personal. Tiene un estacionamiento subterráneo y en el vestíbulo del edificio un portero atiende a las visitas durante el día.

El periodista estadounidense destaca la cercanía que el edificio tiene con la Ciudad Vieja, el Mercado del Puerto y el centro comercial.

El mercado.

Sancho Pardo Santayana, socio gerente de 360 Terra International Realty, comentó al New York Times que los compradores internacionales son un porcentaje "muy pequeño" del mercado global de las casas de lujo. No obstante, las ventas están creciendo "constantemente".

En Montevideo, los argentinos siempre fueron compradores "activos", aunque en los últimos años las regulaciones cambiarias dispuestas durante los gobiernos de los Kirch-ner y la turbulencia económica en esta época han afectado. De todas formas, la mayor parte de los compradores son uruguayos que trabajan en Montevideo, aunque prefieren, en mayor medida, adquirir una segunda vivienda en áreas costeras como Punta del Este.

Según García Arocena, las transacciones de propiedades de lujo "son muy pocas" en Uruguay, con precios que se han mantenido, aunque con propietarios dispuestos "a bajarlos".

El artículo destaca que no existen restricciones para los extranjeros que quieren tener propiedades en Uruguay. Las transacciones suelen realizarse en dólares y en efectivo y, en general, se suele pagar un depósito adelantado del 10%.

El texto también revela una caída del mercado inmobiliario en general. Según García Arocena, el número de transacciones se redujo 10 por ciento en 2016 en comparación con el año anterior, y casi 40 por ciento desde 2010.

En el pasado, "el mercado fue impulsado por inversores que compraban las propiedades para después alquilarlas", agregó el agente inmobiliario.

"Hoy en día ese mercado ha desaparecido", concluyó.

Plaza de Cagancha: un emblemático edificio esquinero. Foto: F. Flores

PLAZA DE CAGANCHA