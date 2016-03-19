Testigos identifican a sospechoso de matar a taxista

Jueza tomó ayer declaración a dos testigos del ataque.

La jueza Julia Staricco y la fiscal María Cristina González tomaron declaraciones ayer a dos testigos del crimen del taxista Fernando González. Los testigos reconocieron al adolescente conocido como "El Raulito" como el atacante del trabajador. Dijeron que el joven de 17 años se puso adelante del taxi apuntando con el arma. El vehículo entreparó, arrancó de nuevo y ahí fue que el joven le disparó. En la página de Facebook de "El Raulito" hay varias fotografías del joven, quien tiene una complexión más bien pequeña.

Como diera cuenta El País, el padre del menor fue detenido el jueves por efectivos de la Zona III en el barrio "La Chancha". Se espera que este hombre pueda ayudar a dar con el paradero del menor prófugo.

También en "La Chancha" fue donde en diciembre de 2014 una menor de 14 años, embarazada de tres meses, rapiñó al taxista Mario Dipólito y lo mató.

Mientras tanto, el otro taxista baleado, Juan Bonilla, continúa en estado grave.

Ya fue operado ocho veces y en la página de Facebook del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro (Suatt), los trabajadores han convocado a donar sangre para su compañero, que se encuentra en el CTI de la Asociación Española.

Ayer: una jornada de congoja y dolor para familiares y amigos.

TAXISTA BALEADO