"¿Te acordás de mí, viejo?" preguntó antes de matarlo

Jubilado recibió tres balazos a bocajarro; se ignora el móvil.

Ni la Justicia ni la Policía tienen claro el posible móvil de un asesinato cometido con extrema frialdad. En la tarde del martes 1°, dos personas, a cara descubierta y con armas desenfundadas, irrumpieron en una vivienda situada en Camino Santos Dumont y Pasaje C, a muy poca distancia de la Seccional N° 18 (Manga y barrios aledaños).

El yerno del dueño de la casa los interceptó. Uno de los individuos le apuntó con un revólver y le dijo: "Correte, que no es contigo".

En otra habitación, los dos intrusos encontraron al dueño de la casa. Uno de ellos le preguntó antes de disparar: "¿Te acordás de mí, viejo?".

El hombre no respondió.

Los sujetos le dispararon tres tiros a sangre fría.

La víctima murió poco después. Se trataba de un hombre de unos 60 años que se había jubilado en forma anticipada por una enfermedad, indicaron a El País fuentes del caso.

Según declaró el yerno del fallecido ante el juez penal de 12° Turno, Nelson dos Santos, su suegro no conocía a los dos asesinos. Todavía no se conoce el móvil del crimen. Efectivos de la Zona III siguen varias líneas de investigación para dar con los autores del homicidio.

Matan a empleado.

Entre tanto, en la tarde de ayer, un empleado de una farmacia fue asesinado en una rapiña cuando llevaba la recaudación del comercio para ser depositada. El atraco sucedió en la esquina de Chimborazo y Gral. Flores. El empleado, de 39 años, viajaba en un vehículo, en el asiento del acompañante, junto al dueño de la farmacia que iba al volante, cuando fueron interceptados por dos delincuentes en moto que comenzaron a disparar con un arma de fuego, según la versión de fuentes policiales consultadas.

Los rapiñeros se apoderaron del paquete con el dinero, y luego se dieron a la fuga.

Al ver a su acompañante malherido, el conductor arrancó el auto y se dirigió velozmente a una mutualista. Allí trataron de estabilizar al herido. Sin embargo, dos horas después, falleció.

Rápidamente la policía comenzó un operativo en la zona del Cerrito de la Victoria, hasta que dieron con la moto en la que se cometió el ilícito abandonada en una esquina, a la entrada de un edificio.

Este tipo de rapiñas, en las que no se repara en la vida de los trabajadores se repiten cada vez con más asiduidad en Montevideo.

El auge del "gatillo fácil" y la violencia por parte de los delincuentes ha elevado las cifras de muertes a niveles récord en el último año y el fenómeno se esparce por distintos barrios de la capital.

Informe.

Según los últimos datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, el primer semestre de este año se cerró con un total de 154 asesinatos: 12 más que en el mismo período de 2014 y 15 más que en 2013.

Los datos, que fueron publicados a fines de agosto de este año, expresan que volvió a subir el porcentaje de homicidios no aclarados (46%). En 2011, apenas 20% de los asesinatos quedaba sin resolver.

En Montevideo, los asesinatos tuvieron un aumento del 12%, mientras que en el interior la subida fue de 3,4% en comparación con el primer semestre de 2014.

Los barrios capitalinos donde se dio el 50% de los homicidios son Casavalle, Piedras Blancas y Conciliación. Le siguen Cerro Norte, Casabó y La Paloma.

Las zonas donde no se reportaron asesinatos son Ciudad Vieja, Centro, La Aguada, Parque Batlle y Melilla.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

Muertes a sangre fríaEDUARDO BARRENECHE