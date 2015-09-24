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El País Información

Taxistas vuelven a parar hoy, contra "la represión y el autoritarismo"

24/09/2015, 10:42
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PROTESTA. Los propietarios de taxis realizaron una jornada demovilización en las calles de Montevideo CAMIONES, TAXIS, PARO DEL TRANSPORTE, ND 20061023
JOSE LUIS BELLO

En rechazo a los incidentes violentos del desalojo del martes de las oficias del Codicen de la Anep, el sindicato del taxi convoca a un nuevo paro hoy a partir de las 14 horas y se movilizarán.

Ayer los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) pararon desde las 8 hasta las 15 horas en rechazo a a los hechos de violencia ocurridos durante el desalojo del edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ocurrido el martes de noche.

Para hoy jueves el Suatt convocó a un nuevo paro a partir de las 14 horas. Informan que la medida se toma "contra la represión y el autoritarismo" y "por el triunfo de los de abajo".

Los trabajadores se van a concentrar en el Juzgado de Bartolomé Mitre, donde declararán las personas que fueron detenidas durante el desalojo del Codicen.

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