Taxistas se niegan a usar sillas de retención infantil

Taximetristas de Rivera advierten que no llevarán niños.

Apartir del próximo primero de enero, en la planta urbana de la ciudad de Rivera será obligatorio el uso del cinturón de seguridad en vehículos particulares y de alquiler. Hasta la fecha, era obligatorio en rutas nacionales.

La Intendencia no exigía su uso porque el código de sanciones no preveía multas para esa infracción.

Asimismo, la Dirección de Tránsito anunció que en el primer semestre del próximo año enviará un mensaje previendo multas para quienes conducen tomando mate y también para quienes sean detenidos hablando por celular.

Además, a partir del 1° de marzo regirá la obligatoriedad de la utilización de la silla de retención para los niños, tanto en vehículos particulares como en taxímetros.

Varios taxistas expresaron a El País que están dispuestos "a perder clientes, pero, si persiste la obligatoriedad, no transportaremos a menores".

Las medidas fueron aprobadas por unanimidad en la Junta, con el respaldo de blancos, colorados y frentistas.

Pese a la unanimidad política, la obligatoriedad de la silla de retención fue rechazada de inmediato por los taxistas.

La gremial, que preside Blanca de Souza, solicitó audiencia al intendente Marne Osorio, a quien explicaron que se hace muy difícil cumplir con esa norma. En la capital riverense hay 100 taxis. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los 172 taxis que trabajan en la vecina ciudad de Livramento (Brasil) ingresan diariamente a territorio uruguayo. Esos vehículos, a partir del 1° de febrero, carecerán de dicha silla ya que el 17 de junio se derogó la obligatoriedad en el país vecino.

De Souza manifestó al intendente que los taxistas no tienen condiciones para transportar, por las dudas, "dos o más sillas en el maletero".

Los taxistas preguntaron al intendente: "Si viene una madre con dos o tres niños, ¿cómo haremos para transportarlos?". Agregaron que no tendrán lugar en el maletero para cargar las valijas de los pasajeros. Entre las dificultades operativas manifestaron la preocupación de cómo harán "para levantar pasajeros con niños en avenidas de Rivera, donde no hay lugar para estacionar".

Multas.

La sanción para los ocupantes de los vehículos que no utilicen el cinto de seguridad será de 1,5 Unidades Reajustables ($1.264). Idéntico monto para quienes transporten menores de edad y carezcan de la silla.

En tanto, la multa para quienes transporten a menores de edad en el asiento delantero de los vehículos será de 3 Unidades Reajustables ($ 2.529).

SABER MÁS Trabajan "en negro" en Melo Wilson Otonelli, presidente del Centro de Choferes de Cerro Largo, que reúne a 60 taximetristas de Melo, dijo que al menos 10 taxistas, que abandonaron la actividad formal y entregaron la matrícula de taxi a la Intendencia, se quedaron con los clientes y el mismo número de teléfono y trabajan como si fueran formales.

La Junta de Rivera resolvió que desde marzo será obligatoria la silla de retención.

Desde el 1° de enero uso obligatorio del cinto