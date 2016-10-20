Taxistas se movilizaron ante la IMM y el Palacio

Protesta contra Uber: cortaron el tránsito e hicieron una gran fogata.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) volvió a movilizarse ayer contra Uber, en el marco de una nueva etapa de medidas de protesta que ha desarrollado en las últimas semanas.

El paro comenzó a las 16:00 horas, momento en que los taxistas se concentraron en la sede del sindicato, ubicada en la Aguada. De todos modos, luego de esa hora era notoria la presencia de taxis en las calles con la bandera "Libre" que no acataron la medida.

A las 19:00 horas comenzó la marcha, que pasó por el Palacio Legislativo, donde los taxistas hicieron una enorme fogata en la calle prendiendo fuego neumáticos, continuando luego hacia la Intendencia (que ya se encontraba cerrada) y la Presidencia de la República.

El Suatt ha venido realizando paros "contra Uber y las multinacionales". Ya montó una carpa en la explanada de la Intendencia, reclamando mayor fiscalización a los choferes que trabajan para esta multinacional, y otra frente al Palacio Legislativo, que actualmente estudia un proyecto del Poder Ejecutivo para regular la aplicación. Mientras tanto, según cálculos realizados por la empresa Uber, cada vez que hay un paro de taxis sus ganancias se incrementan en promedio 25%.

Regulación.

Durante una disertación realizada ayer en el 9° Congreso Nacional de Crédito, Consumo, Riesgo y Recupero, el gerente de Uber Uruguay, Iván French, reiteró que la empresa está dispuesta a ser regulada.

"Creo que tenemos dos opciones. Una es mantener el statu-quo, mantener un sistema de transporte que ha demostrado ser ineficiente, insuficiente y que no es para todos o mantener un sistema de transporte alternativo con regulación. Que sean los mismos uruguayos los que vean qué tipo de regulación quieren. Cada ciudad tiene su tipo de regulación y tienen que ser ustedes y los representantes quienes aboguen por la regulación que crean sea conveniente para el Estado y generar un transporte con todos los beneficios que mencioné antes", indicó.

Próximo anuncio sobre multas.

Entre hoy y la semana próxima la Intendencia definirá el inicio de la aplicación de multas utilizando las nuevas cámaras del Centro de Movilidad Urbana. Fuentes municipales dijeron ayer a El País que se estaba aguardando el regreso del intendente Daniel Martínez al país, quien se encontraba participando de una actividad en Ecuador, para tomar la decisión. Martínez llegó ayer a Montevideo. Una de las posibilidades que se maneja es la de otorgar una tolerancia de 20% para los excesos de velocidad.

Paro y marcha de taxis contra Uber. Foto: F. Ponzetto

Los taxistas hicieron una encendida protesta formando una enorme fogata. Foto: F. Ponzetto

SIGUE LA LUCHA DEL TAXI CONTRA UBER