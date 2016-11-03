Taxistas quemaron cubiertas durante movilización en el Palacio Legislativo

Una vez más los trabajadores se concentraron en contra de Uber y de las multinacionales. Mañana habrá un nuevo paro general parcial a partir de las 9:00 horas.

Este jueves cerca de las 18:00 horas, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) cortó la calle y realizó una quema de cubiertas en protesta por la aplicación multinacional Uber.

El hecho tuvo lugar en el marco de un nuevo paro que comenzó a las 16:00 horas junto con una movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Con el lema "Por un transporte popular", los trabajadores cortaron las calles con sus taxis generando inconvenientes en el tránsito de la zona.

Mañana viernes se repetirá la media con un paro general parcial que irá desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, acompañando al paro propuesto por el Pit-Cnt, en el que participará la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff.

Los taxistas se concentrarán en la explanada de la Universidad de la República "para llegar encolumnados a la concentración central", según anuncia el sindicato en su página de Facebook.

"Que la crisis del transporte y el país no la paguen los trabajadores", indican los taxistas y agregan "no a Uber y a las multinacionales".

Los taxistas quemaron neumáticos en protesta contra Uber. Foto: Darwin Borelli

Taxistas queman cubiertas en el Palacio Legislativo

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