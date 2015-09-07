Taxistas pararon y se movilizaron

Los taximetristas pararon y luego de concentrarse en la sede sindical marcharon hacia la Dirección Nacional de Trabajo. La medida fue en reclamo de mejoras y en rechazo a "las pautas de hambre del gobierno".

Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizaron hoy un paro que comenzó a las 8 horas y se extendió hasta las 15.

Luego de concentrarse en el local sindical a primera hora de la mañana, marcharon hacia el edificio de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

La medida de paro y movilización respondió al rechazo de los trabajadores a "las pautas de hambre del gobierno" y piden "separar el salario de la producción", así como también reclaman "la media canasta por 8 horas de trabajo", según informó el sindicato en un comunicado.

Luego del paro, los trabajadores anunciaron en su página de Facebook que "respecto a la reunión del Consejo de Salarios, nuevamente la representación patronal puso excusas absolutamente falsas para no atender ni dar respuestas los reclamos de los trabajadores".

"Ante esto, como sindicato, se le exigió una respuesta al gobierno acerca de cuál va a ser su tesitura en estas circunstancias", agrega la publicación.

El próximo viernes 11 de septiembre a las 16 horas los trabajadores mantendrán una nueva reunión en la Dinatra.

Antes, el miércoles 9 a las 23 horas, los taxistas se reunirán en una carpa que armarán en el Palacio Legislativo para analizar la situación.



Concentración frente al local del Suatt. Foto: Agustín Martínez

conflictividad sindical