Taxistas movilizados en Tres Cruces

Anoche repartieron volantes en la calle sin cortar el tránsito.

Como estaba previsto, integrantes del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) se manifestaron ayer de noche en la terminal de Tres Cruces, en el retorno de la Semana de Turismo, donde esperaban un movimiento de 75.000 personas, que llegaban o se iban de Montevideo luego de este feriado, entre las 20:00 de ayer y hoy al mediodía. Osvaldo Torres, jefe de la Torre de Control de la terminal, indicó que mucha gente ya había arribado el sábado.

La medida consistió en repartir volantes sin interrumpir el tránsito, tarea que anoche realizaban unas 15 personas.

La medida del Suatt fue en reclamo de más seguridad en el sector, luego de la muerte de dos trabajadores del volante en seis días, luego de una rapiña y un intento de rapiña.

Los taxistas entregaron volantes para informar a la población sobre las medidas de seguridad que pretenden los trabajadores, entre ellas: blindaje de la parte delantera de los vehículos y que se vuelva a instaurar el sistema de radio. Quieren blindar la parte frontal debido a que en varias ocasiones los delincuentes balearon a los trabajadores desde afuera del auto. Esto ocurrió con el taxista Juan Bonilla, fallecido el miércoles pasado, quien rechazó levantar un pasaje por considerarlo "sospechoso" y le dispararon.

El Suatt pidió una reunión con la IMM para hablar de medidas de seguridad, que se concretará esta semana, en principio, con el director de Transporte, Máximo Oleaurre. "Lo más rápido es instrumentar el sistema de radio y el seguro de vida, que ya estaba planteado por la comuna", dijo el secretario del sindicato, Antonio Diez.

El viernes, a las 15:00, el Suatt levantó el paro general que comenzó el miércoles tras la muerte de Bonilla. Sin embargo, sigue trabajando a reglamento por tiempo indeterminado: ocho horas de trabajo por turno y paro de 00:00 a 6:00.

El sindicato realizó una volanteada en Tres Cruces. Foto: Ariel Colmegna

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE