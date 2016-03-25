Taxistas levantaron el paro, pero mantienen "trancazo" del domingo

La decisión de levantar el paro se tomó en asamblea realizada luego del sepelio del taxista fallecido. Este sábado se movilizan en la Criolla del Prado.

El sindicato que agrupa a los trabajadores del taxi en Montevideo (Suatt) puso fin esta tarde al paro de 24 horas que había decretado tras la muerte del chofer Juan Bonilla.

La medida se decidió en una asamblea realizada en el local sindical, después que se llevara a cabo el sepelio de Bonilla, quien falleció en el CTI de la Asociación Española tras 24 días de agonía, luego de ser baleado el pasado 28 de febrero en un intento de rapiña.

El dirigente del Suatt, Antonio Diez, dijo a El País que, a pesar de levantar el paro, “se mantendrá la medida de no salir a trabajar desde la medianoche hasta las 6:00 AM”, que venían aplicando desde hace una semana.

El Suatt decidió mantener además el “trancazo” en la terminal Tres Cruces previsto para el domingo, que es cuando se produce el retorno masivo de Semana Santa. Diez aclaró que “no vamos a trancar la ciudad; la idea es hacer un enlentecimiento en Tres Cruces, a las 21:00 horas y a la medianoche del domingo, para entregar volantes e informar a la población sobre el conflicto”, aseguró.

Por su parte, Osvaldo Torres, director de Relaciones Públicas de Tres Cruces, expresó que “no sabemos con exactitud cuál será el alcance de esa medida del domingo, pero se espera una situación incierta, ya que la terminal podría encontrarse bloqueada por los taxímetros. Por eso recomendamos a la gente que retorna hacia Montevideo hacerlo temprano, ya que el ingreso a la capital puede ser complicado”.

Los sindicalistas también confirmaron que harán movilizaciones y volanteadas en la Plaza Colón y en la puerta de acceso a la Criolla del Prado, a las 17:00 horas de este sábado

Dos adolescentes fueron internados en el INAU por su responsabilidad en el crimen del taxista Juan Bonilla, y otro por el homicidio de Fernando González, baleado el 15 de marzo.



Mutual de Taxis, a diferencia de Suatt, apoya el botón de pánico.

La Mutual de Conductores de Taxis es un nuevo sindicato que agrupa a unos 250 trabajadores del sector y que se opone a algunas medidas radicales del Suatt.

Existe con personería jurídica desde el 9 de febrero de 2013 pero se comenzó a formar antes, con los paros nocturnos que realizó el Suatt durante un largo tiempo y las agresiones a compañeros que trabajaban igual, contó a El País Julio Schanzlin, presidente de la Mutual.

Indicó que hace un par de meses comenzaron a aplicar un sistema de seguridad entre sus miembros: crearon un grupo a través de la aplicación de celulares Whatsapp por el cual se mantiene comunicados. Schanzlin explicó cómo funciona: "Cuando un taxista va a un lugar que es dudoso lo comunica y el compañero que esté más próximo va adonde esté para apoyarlo en caso de presentarse alguna emergencia, y así cubrirse las espaldas".

Los compañeros del trabajador herido se hicieron sentir ayer. Foto: Archivo.

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