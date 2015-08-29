Taxistas levantan el paro a la medianoche

El miércoles realizarán un paro a las 17:00 horas para concurrir a la asamblea de las 18:00, donde se discutirá sobre el salario y las condiciones de trabajo.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) retomará los servicios a la medianoche, luego del paro decretado tras el asesinato de un taxista en el barrio Peñarol.

Ary Wiedemann, vocero del SUATT, informó a El País que se resolvió la realización de un paro el próximo miércoles 2 de septiembre a las 17:00 horas.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, se producirá una asamblea, en la que los taxistas discutirán medidas y próximas movilizaciones a adoptar en reclamo de mejoras de salario y de condiciones de trabajo, entre ellas la seguridad.

El servicio de ómnibus, que se adhirió al paro de este sábado, volverá a normalizar sus servicios con la salida de los primeros servicios nocturnos, entre las 21:00 y las 22:00 horas.

Este sábado, los taxistas asistieron al velorio de su colega, quién fue asesinado en una rapiña, cuando se disponía a relevar a su compañero.

La inspección anual de la IMM exige que haya dos choferes por coche. Foto: L. Carreño

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