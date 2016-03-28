Taxistas esperan respuesta de la IMM y evalúan nuevas movilizaciones

Los trabajadores del taxi reclaman medidas para aumentar la seguridad y esperan que la Intendencia de Montevideo les confirme una reunión. Esta noche harán una asamblea y evaluarán seguir con las movilizaciones.

El secretario general del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), Antonio Diez, dijo a radio Monte Carlo que esta noche "hay un nuevo plenario, a las 00 horas, cuando los taxis dejan de trabajar y allí definiremos si seguimos haciendo jornadas de propaganda en todos sitios".

Anoche los taxistas sindicalizados repartieron volantes en la calle, en la zona de Tres Cruces, pero sin cortar el tránsito.

Diez explicó también que para esta jornada esperan "confirmación de la reunión que pedimos a la Intendencia de Montevideo (IMM)".

El dirigente señaló que los taxistas seguirán trabajando a reglamento, es decir, parando desde las 0 hasta las 6 horas.

Esto "sigue así hasta el resultado de las negociaciones con la IMM", señaló.



"A medida que vayamos logrando algunos de los puntos, lo vamos a analizar en asamblea y los trabajadores decidirán si levantamos la medida o continuamos".

El Suatt reclama más seguridad en el sector, luego de la muerte de dos trabajadores del volante en tan solo seis días, luego de una rapiña y un intento de rapiña.

Algunas de las medidas de seguridad que pretenden los trabajadores son: blindaje de la parte delantera de los vehículos y que se vuelva a instaurar el sistema de radio.

Quieren blindar la parte frontal debido a que en varias ocasiones los delincuentes balearon a los trabajadores desde afuera del auto.

Esto ocurrió con el taxista Juan Bonilla, fallecido el miércoles pasado, quien rechazó levantar un pasaje por considerarlo "sospechoso" y le dispararon.



La IMM pide un sistema para que los pasajeros puedan evaluar a los taxistas. Foto: L. Mainé.

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