Taxistas acuerdan y volverán a trabajar de noche

Sindicato levantó paro tras negociación con la IMM y la patronal.

La Intendencia de Montevideo, la patronal del taxi y el sindicato (Suatt) del sector alcanzaron ayer un principio de acuerdo en materia de seguridad para los choferes. El Suatt resolvió levantar la medida que habúia dispuesto y volverá a trabajar con durante la noche.

No obstante, hasta que se implementen las medidas acordadas, el sindicato seguirá en conflicto.

Antonio Diez, secretario general del Suatt, señaló a El País que "en dos conversaciones resolvimos el tema. Queremos que todo esto se cumpla rápidamente".

El sindicato había presentado una lista de reclamos luego del fallecimiento de dos taxistas que fueron baleados en ocasión de rapiñas mientras se encontraban trabajando.

Uno de los asuntos que se incluyeron en el preacuerdo alcanzado es la conformación de una comisión tripartita que estudiará, entre otras cosas, el blindaje del habitáculo delantero de los vehículos.

En lo que refiere a la modernización de los modelos de vehículos utilizados como taxi, se acordó que deberán contar con un sistema de traba central de las cuatro puertas y apertura del baúl desde adentro.

"Todas las radios de las diferentes compañías se van a poder intercomunicar cuando alguien se encuentre en peligro y funcionarán con los mismos códigos, algo que nosotros veníamos pidiendo", dijo Diez.

Por otro lado, el preacuerdo incluye la instrumentación de un seguro de vida para los choferes de los taxis y la inclusión de los conocimientos sobre seguridad dentro de las exigencias para sacar la libreta para conducir este tipo de vehículos.

"Buscamos que el trabajador antes de subirse al taxi conozca las claves de seguridad y cómo actuar en caso de peligro. Aunque en la prueba no se pregunte todo, se debe estudiar", dijo.

Ahora se debe aguardar la resolución de la asamblea de la Gremial Única del Taxi (patronal), según indicó a El País Oscar Dourado, presidente de la organización. "Eso significa que recibimos inquietudes y la tenemos que trasladar a la asamblea, a la que nos debemos", dijo Dorado.

Todas las compañías usarán los mismos códigos en radios. Foto: Archivo

PRINCIPIO DE ACUERDO