Taxista que amenazó a choferes de Uber fue procesado sin prisión

El trabajador se mostró arrepentido y admitió haber cometido "un error", también indicó que quiere cambiar de empleo luego de permanecer 24 años en el rubro.



Esta tarde el juez Pedro Salazar procesó sin prisión al taxista que amenazó con un arma a dos choferes de Uber, luego de perseguir a uno de ellos desde el Centro hasta las canteras del Parque Rodó, indicaron fuentes del caso a El País.

La fiscal María del Huerto Martínez había solicitado prisión por los delitos de amenaza y porte ilegal de armas, pero el magistradodecidió procesarlo, aunque no enviarlo a prisión.

El trabajador se mostró arrepentido ante la fiscal y admitió que cometió "un error", además de asegurar que va a buscar otro empleo después de trabajar 24 años en el rubro, según informó El Observador.

La sentencia se da luego de que los conductores de Uber realizaran la denuncia en la Policía alegando que el taxista los apuntó con un arma de fuego.

Los trabajadores de la multinacional registraron la matrícula del taxista y radicaron la denuncia en la Seccional 5ª.

Según indicó el chofer, varios jóvenes que estaban en ese momento en una camioneta también fueron testigos del acontecimiento.

Fueron los trabajadores los encargados de ingresar la denuncia sin involucrar a la empresa, quede todas maneras se puso a disposición de los conductores afectados.

Uber: todavía no hay acuerdo en cómo regular la aplicación. Foto: F. Ponzetto

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