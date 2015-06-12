Taxista fue rapiñado por un pasajero que viajaba con dos niños

El hombre subió junto a dos niños en 8 de Octubre y pidió al taxista que lo llevara hastaAparicio Saravia y Burgues. Cuando llegaron, los menores bajaron y el pasajero apuntó al trabajador con un arma exigiéndole el dinero.

Un taxista fue asaltado por un hombre que iba acompañado por

dos niños.

El hecho sucedió en la noche de ayer jueves, minutos antes de las 21 horas, luego de que el pasajero junto a los menores subieran al taxi en avenida 8 de Octubre y solicitara ser llevado hasta Aparicio Saravia y avenida Burgues.

Una vez en el lugar, los dos niños bajaron del auto y el hombre amenazó con un arma al trabajador, exigiéndole el dinero.

Logró llevarse el dinero de la recaudación, dos teléfonos celulares y el GPS.

La víctima, de 42 años, no resultó lesionada.



Los taxis consumirían anualmente unos 18.000 litros adicionales de combustible. Foto: Archivo

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