Taxista fue baleado en La Teja; sindicato resolvió paro desde el mediodía

INSEGURIDAD

El conductor se encuentra internado en el sanatorio del Bancos de Seguros. Los trabajadores se concentrarán por la tarde frente al local sindical.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) resolvió un paro para este mediodía luego de que un taxista fuera atacado a balazos en La Teja.

Según pudo saber El País, el conductor levantó a un pasajero en camino Cibils esqina camino Sanfuentes y le pidió que los trasladara hasta Caleras de la Huérfanas y Montero Vidaurreta. Allí le sustrajo una billetera que contenía $2.000, documentos varios y un celular.

Al momento de retirarse, el delincuente le pegó un culatazo en la cabeza y dos disparos en las piernas.

El taxista fue trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE). Allí se le diagnosticó una herida de bala en muslo izquierdo con salida, otra en pie derecho con salida y traumatismo de cráneo sin perdida de conocimiento.

El Suatt emitió un comunicado en el que se informa que el paro comenzará a las 12 del mediodía de hoy e incluirá una concentración en el local sindical, ubicado en Clemente César y San Martín.