Taxista fue asaltado por dos pasajeros

El área de investigaciones de la Zona II trabaja en el caso. Ocurrió en el cruce de General Flores y José Serrato.

En la noche del martes, dos hombres tomaron un taxi en General Flores y José Serrato, solicitando un viaje hasta José Pedro Varela y Larravide.

Al llegar a destino, los dos hombres amenazaron al conductor, de 62 años, con un arma de fuego, exigiéndole y llevándose la recaudación del taxi.

Perosnal de la seccional 13ª tomó constancia del delito y se investiga el paradero de los dos delincuentes.

Apenas conocido el procesamiento de un taximetrista, el Suatt convoco a un paro. Foto: A. Martínez

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