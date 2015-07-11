Taxista desaparecido tiene tres antecedentes penales

Desde hace cuatro días se encuentra prófugo el taximetrista que se llevó un taxi y lo dejó abandonado en la zona de Nuevo París con varios daños.

El chofer tiene tres antecedentes penales por apropiación indebida en régimen de reiteración real. Fue procesado por la jueza Penal de 8° Turno, Graciela Eustachio el 6 de junio de este año, según informaron a El País fuentes judiciales.

En la tarde del martes 7, el propietario del taxi aguardó durante horas el arribo de su auto. A su lado lo acompañaba el relevo que tomaría el vehículo para continuar la tarea.

Al otro día, el dueño del taxi se presentó en la Seccional 13° (Villa Española) y denunció la desaparición del auto y de su chofer. También señaló que hacía cuatro días que había contratado al taxista desaparecido.

En las investigaciones, los efectivos policiales detectaron que el conductor tenía un legajo criminal y varias entradas a las comisarías para ser interrogado por distintos delitos.

Efectivos de la Seccional 24° encontraron el taxi desaparecido en la tarde del jueves 9 en la calle Carlos de la Vega entre La Rioja y Salta, a poca distancia de la Ruta 5. Los uniformados debieron concurrir al lugar tras ser avisados de que marginales estaban desmantelando el taxi.

Según fuentes de la Patronal de Taxis, el taxi había sufrido varios daños: una rotura del vidrio del conductor; le faltaba el espejo del acompañante; había tenido una colisión en el paragolpe y una rueda pinchada.

Efectivos de la Policía Científica revisaron el interior del auto en busca de huellas dactilares y eventuales restos de ADN. También abrieron el maletero del taxi por si algún delincuente hubiera encerrado allí al chofer. Sin embargo, éste no se encontraba en el maletero y hasta ayer seguía prófugo.

Pedido.

La semana pasada, la Patronal de Taxis envió una carta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, solicitando recibir información de los antecedentes penales de los choferes que trabajan en el sector.

El argumento de la patronal es que los propietarios de los taxis no tienen forma de saber si una persona que contratan tiene o no un prontuario criminal y agregaron que si un chofer cuenta con antecedentes penales, se pone en riesgo la vida del propietario del vehículo y del público que viaja en el auto.

"El taxi es un servicio público. No está nada bueno que trabajen en el personas que han delinquido y hayan tenido contacto con presidiarios", dijo un empresario del sector a El País.

Bonomi aún no respondió la carta de la Patronal de Taxis. Sin embargo, en el sector no hay demasiada expectativa de poder acceder a los antecedentes penales de los trabajadores del taxi porque presumen que el Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados se opondrá a que la Policía otorgue dicha información.

El propietario de un taxi, dueño también de un taller, empleó a una persona que tenía dos antecedentes penales por rapiñas especialmente agravadas. Lo supo al tiempo de contratarlo. El empleado trabajó unos días y luego robó un auto del taller. También hubo casos de choferes que fingieron haber sido rapiñados para quedarse con la recaudación y fueron procesados por esa causa.

Cámaras para evitar asaltos.

En varias oportunidades, la Patronal de Taxis advirtió que instalará cámara dentro de los vehículos para disminuir las rapiñas. También maneja distintos mecanismos para bajar la utilización de efectivo dentro de los coches de alquiler. Por el momento, la Patronal solo tiene convenio con una tarjeta de crédito para pagar los viajes. Sin embargo, el presidente de esa institución, Oscar Dourado, anunció que, en breve, también se podrá pagar los viajes con cualquier tipo de tarjetas.

Efectivos de la seccional 24° del Cerro hallaron el taxi abandonado.

Patronal pidió a Bonomi conocer prontuarios de choferes