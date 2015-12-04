Taxista a la cárcel por violación y rapiñas

Un taxista fue remitido a la cárcel por la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Ana María Tellechea por violar a una prostituta y copar la vivienda de una vendedora de ropa.

El 7 de noviembre pasado, el taxista se contactó a través de un celular con una prostituta para mantener relaciones sexuales.

Concurrió al apartamento de la meretriz y una vez en el lugar, pretendió obligarla a realizar otros servicios, y la meretriz se negó. El taxista golpeó a la mujer, la violó y luego le robó dinero.

Cuatro días después, el 13 de noviembre, el taxista simuló en Facebook estar interesado en comprar ropa. Una vendedora le pasó la dirección de su casa en Pocitos.

El taxista ingresó a la vivienda de la vendedora. Allí extrajo un cuchillo y le exigió el dinero. La vendedora titubeó. El taxista la lastimó con el cuchillo. Luego huyó del lugar con dinero y ropas.

Investigadores de Zona I (Centro y barrios aledaños) comenzaron la investigaciones centrándose en las páginas de Facebook usadas por el taxista. Éste fue detenido y llevado a declarar ante la Justicia. Staricco lo reconoció y dijo a los investigadores que el taxista también era buscado por un ilícito ocurrido en la Zona II (Pocitos).

Posteriormente, la jueza lo procesó con prisión por dos delitos de rapiñas con privación de libertad, copamiento, violación y lesiones personales.

Utilizaba Facebook