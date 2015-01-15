Tapiaron aberturas de local policial abandonado, refugio de ladrones

Un local del Ministerio del Interior sin destino, que era empleado como base de operaciones por los delincuentes en el balneario de La Barra en Maldonado, fue tapiado.

Hoy El País pudo constatar que las puertas y ventanas del local policial en La Barra en Maldonado, que era usado como lugar de operaciones de delincuentes, fueron tapiadas, tres días después de la nota publicada por este medio sobre ese inmueble que informaba que un empresario argentino encontró en ese lugar valijas que estaban en su casa.

Tres vecinos de ese local policial, de nacionalidad argentina, entre ellos un diputado nacional de PRO (grupo que responde al precandidato presidencial y jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri) y uno de los empresarios más poderosos del vecino país denunciaron el hecho ante las autoridades policiales.

Tapiaron local policial abandonado de La Barra de Maldonado donde se refugiaban ladrones. Foto: Ricardo Figueredo.

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