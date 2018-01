Tabaré Vázquez: “Qué bueno que sería que el Teatro de Verano esté en manos de Daecpu”

“Qué bueno que sería que el Teatro de Verano esté en manos de Daecpu”, dijo el presidente Tabaré Vázquez en la previa del desfile de Carnaval, mientras inauguraba una nueva edición de los escenarios móviles (Rondamomo).



La Intendencia de Montevideo le concede a Daecpu el Teatro de Verano para la realización del concurso de Carnaval. Así ocurre desde 1974, cuando el intendente Óscar Víctor Rachetti, en dictadura, se negó a solventar la fiesta y cedió la organización.



El alquiler de ese escenario, durante los 40 días que dura el Carnaval, equivaldría a US$ 184 mil. Pero la comuna no le cobra a la gremial de directores de Carnaval, aunque sí le pide entradas a cambio.



El presidente de Daecpu, Enrique “Cachete” Espert, había manifestado la intención de la gremial de hacerse del Teatro e invertir US$ 12 millones para remodelarlo y explotarlo durante todo el año.



Sin embargo, la directora de Cultura de la Intendencia, Mariana Percovich, dijo que “el Teatro de Verano es una unidad de la Intendencia y es un teatro donde no solo se hace Carnaval”.



Explicó que “es un punto privilegiado de Montevideo, en los que se hacen actividades muy lindas y además no da pérdida”.



A diferencia de la rentabilidad de una empresa, “en cultura los Estados y las ciudades tienen que invertir y el Teatro de Verano es un ejemplo: hay un pequeño grupo de funcionarios, hemos invertido $ 15 millones en recuperar su eléctrica, se hizo pintura exterior y estamos pensando otras reformar de las gradas”. Por sobre todas las cosas “nos interesa su idea de anfiteatro a metros del mar”.