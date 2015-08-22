Suspenden recolección de basura en 40 Semanas por agresiones

Los servicios de limpieza municipales se hallan interrumpidos en el barrio 40 Semanas a raíz de violentos incidentes sufridos en la zona por trabajadores de la Intendencia de Montevideo.

La semana pasada, hubo dos agresiones concretas contra empleados del sector. A uno de los operarios de los camiones que levantan los contenedores de basura le robaron el dinero que tenía en su billetera. Otro recolector resultó amenazado por un hombre que portaba un arma de fuego y parecía estar drogado. Ambas situaciones se dieron en turnos de la noche.

Camiones de recolección de basura también han sido blanco de pedreas reiteradas en los accesos, e incluso de disparos de bala.

Vandalismo.

"Es la acción de un núcleo reducido de personas pero eso instala un problema en el barrio", dijo a El País el dirigente de Adeom, Álvaro Soto.

A nivel del municipio, según el sindicalista, hasta ahora "no había habido mucha solución y así es que los compañeros no podían seguir exponiéndose".

Soto agregó que, sin embargo, "la gente tiene derecho a la recolección domiciliaria. Lo que debemos resolver es que no haya vandalismo contra este servicio. Hoy pasa con un camión de basura y mañana con una ambulancia; ya hay antecedentes".

Ante la situación reinante, autoridades de la comuna capitalina habían reubicado los contenedores de residuos, retirando muchos de ellos de las calles interiores del barrio y trasladándolos hacia las avenidas o espacios amplios.

El sindicato Adeom divulgó ayer un comunicado por el cual se dirige a los vecinos del 40 Semanas para efectuarles algunas aclaraciones.

Por un lado se repudia "cualquier hecho de agresión que se dé contra los trabajadores en general, en especial la que se dio con compañeros que desarrollan una tarea prioritaria", como lo es la limpieza.

A continuación se afirma que los empleados encargados de la recolección no son responsables de que se hayan retirado los contenedores de basura de la zona.

Por el contrario, Adeom reclama que se vuelvan a colocar en las calles interiores del barrio. Y pide "la inmediata instalación de los servicios de limpieza municipales" en el 40 Semanas.

Establece asimismo su voluntad de retomar las tareas a la vez que solicita a la administración "que busque los mecanismos necesarios en coordinación con los trabajadores, las organizaciones barriales y quienes entienda que puedan colaborar a dar las garantías necesarias para salvaguardar la integridad física" de los recolectores de residuos.

Óscar Curutchet, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, confirmó a El País que los trabajadores del sector limpieza les realizaron manifestaciones acerca de las dificultades para el ingreso al barrio.

Enseguida agregó que en una reunión sostenida el pasado jueves con la dirección de Limpieza hubo un acercamiento para el acuerdo con la comuna y la restauración del servicio de recolección.

En la jornada de ayer resultaron infructuosos los intentos para obtener más información de parte del director de Limpieza, Néstor Campal.

Tampoco ninguno de los dirigentes de Adeom consultados por El País estaba al tanto de que se hubiera solucionado el conflicto en 40 Semanas.

La mayor crisis se dio a fines de julio de 2013.

En más de una oportunidad los funcionarios de Limpieza de la Intendencia de Montevideo han reclamado que se implementen medidas de seguridad. En julio de 2013 se dio la mayor crisis, cuando la basura tapizó calles de todos los barrios, después de un conflicto que, entre otras causas, tuvo el reclamo de seguridad y derivó en la creación de un protocolo, como por ejemplo cambios de horario de levante en algunas zonas más peligrosas. Varios agresiones se habían dado por entonces en el Cerro y Casabó. Los camiones de recolección de residuos eran atacados con piedras por barras de jóvenes. En otros barrios, en la madrugada del 30 de julio de aquel año se terminaron denunciando intentos de robos, disparos de bala contra los camiones y amenazas realizadas por personas armadas.

Recolectores piden coordinación con referencias barriales para organizar su seguridad.

Sindicato Adeom pide garantías tras ataques nocturnos a los camiones